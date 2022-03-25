張偉文康復出院拍片報平安 楊紫瓊染疫缺席新片洛杉磯首映

娛樂組

楊紫瓊主演荷李活新片《Everything Everywhere All at Once》在美國上映，她原本要出席首映及宣傳工作，但昨日她透露不幸染疫，要全面停工休養。楊紫瓊在社交網上載戴口罩卧病在牀的照片，她顯得疲倦。

台灣傳媒視像訪問延期

楊紫瓊發文稱人生就是苦樂參半，她不幸染疫，如掉入新冠病毒的宇宙，因此未能出席電影首映禮。她寫道︰「我堅信EEAAO（Everything Everywhere All at Once）家族們會高舉旗幟，我為大家感到驕傲。我為我們一起所做的一切感到非常自豪！」她表示雖然不能參與首映，但精神會跟團隊在一起，很想念大家。圈中好友甄子丹、吳彥祖、周家怡等祝她早日康復。《Everything Everywhere All at Once》下月在台灣上映，原本安排楊紫瓊跟台灣傳媒以視像訪問，但前晚電影公司通知有關傳媒訪問延期，可能會改到3月底或4月初。

《華燈》劉敬檢測陰性照開工

台灣男星劉敬在《華燈初上》飾演林心如兒子人氣急升，他早前伙楊紫瓊拍攝影視串流平台Disney+新劇《American Born Chinese》，昨日得知楊紫瓊染疫後，他透過經理人表示對上一次見楊紫瓊是本月17日，劇組每兩天做一次檢測，他幾次檢測都是陰性。他除拍戲外，其他時間都戴口罩，目前劇組照常拍攝。

張偉文狀態未完全恢復

有「靚聲王」之稱的張偉文上月19日在安老院中招送院治療，最初數天未退燒及肺部有花，要靠氧氣機幫助呼吸，情况一度令人擔心。幸好其後病情好轉脫離危險期，日前已康復出院。他在監護人方俊、好友尹光及姚煒等陪同下拍片向大家報平安，張偉文表示多謝大家關心；他在片中看來有點累，但精神尚算不錯。方俊表示張偉文康復出院，但仍然比較疲倦，狀態未完全恢復。

黃穎君全家確診10日康復

無綫《東張西望》前主持、現任民政事務局媒體主任的黃穎君，近日在社交網透露一家人連環確診，幸已康復。她表示首先是兩歲兒子發燒，檢測3日也是陰性，最初以為兒子出牙才發燒，但兒子退燒後檢測呈陽性，她和家人相繼確診。她較擔心家中長幼，要妥善隔離，才能好好休養，最終10日後全家「打勝仗」。黃穎君已打3針疫苗，確診後病徵較輕微，只是喉嚨痛、持續咳嗽，有時會耳鳴。她分享紓緩症狀方法，包括早午晚以鹽水潄口、飲暖檸檬水及吃喉糖瞓覺。

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