MIRROR戰Twins 爭CHILL CLUB組合獎 ERROR牽頭為C AllStar造勢

MIRROR派出副隊長江𤒹生（Anson Kong、AK）及人氣王姜濤，Twins和艾粒未有出席。MIRROR與Twins兩代組合爭獎，前晚參與的組合成員大部分說要投票給C AllStar。

ERROR隊長梁業（肥仔）表示為證明不是造馬，他支持C AllStar，但如果聽眾喜歡ERROR也可投他們，隊友何啟華（阿Dee）與吳保錡都附和投C AllStar。AK笑說：「今（前）日MIRROR缺席人數有點多，當然投C AllStar，我們都喜歡聽C AllStar的歌。」P1X3L表示身為晚輩，都支持C AllStar。

C AllStar感謝被捧上天

一眾後輩大力支持，梁釗峰笑稱好像變了C AllStar造勢晚會，並多謝大家厚愛，「很感激ERROR捧我們上天，感覺很正，各組合都有好多歌好聽，個個都好正，大家投票已是支持我們，成件事好玩最重要」。陳健安（On仔）搞笑說：「歡迎來到C AllStar頒獎禮，身為前輩，大家講的我全部收晒。我是支持MC $oHo & KidNey，這段時間是他們的歌陪我過。」吳崇銘（King）投MIRROR，覺得他們今年很勤力。

On仔喜見今年將樂隊和組合拆開頒獎，直認等了很久，畢竟組合和樂隊是兩樣東西，又更正缺席的Twins和艾粒才是資歷最深的前輩，笑言要向所有Twins的歌迷道歉。保錡自爆當年做茄哩啡時，曾和鍾欣潼（阿嬌）合作拍戲，他演蠱惑仔。

娛樂組