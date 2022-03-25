Alton曾扭計拍MV拒露肉 AK自肥揸超跑 目標5年圓買車夢

記者：鍾一虹

Alton將MIRROR團歌以外首支歌曲獻給AK感興奮，兩人拍MV玩得盡興，穿拳擊袍在鏡頭前騷胸腹肌，Alton自爆曾扭計拒拍，「MV畫面已經好豐富，加上之前MIRROR演唱會已除過衫，我和AK都想留待下次有突破再露肉，但好多人都投訴著太多衫，所以最後取個平衡，露少少」。

AK最開心可以自肥揸林寶堅尼，開超級跑車實現夢想。他說：「法拉利、保時捷都是我想擁有的汽車，但距離仲好遠，超跑太貴，買不起，希望5年內儲夠錢買。點都會先買車後買樓，買樓仲貴。」Alton的夢想更大，希望將來買一幅地建停車場，擺滿他喜愛的電單車，「最近主持電單車節目，見識電單車高手的停車場和收藏的靚車，令我好心動，現在開始物色買電單車」。

兩日點擊率破百萬

Alton稱今次選用Funk歌種，是常用的派對音樂，對收聽率有一定信心，希望在疫下帶出正能量，喚醒大家清洗思緒，做到從低潮反彈，沒想到出歌未夠兩日，點擊率已突破100萬人次。Alton說：「我都開心，可以在團歌之外，做到自己想做的事，始終出團歌要顧團體合作，今次創作自由度好大。當AK找我合唱，我一口便答應，下定決心要發揮得精彩，Rap的部分由我填詞，交第一稿畀花姐（經理人黃慧君）已收貨，真的估不到。」

AK對點擊率非常滿意，並多謝大家支持，表示受疫情影響工作被取消，留家抗疫睇到網上留言，知道粉絲很喜歡這首歌都好開心。

盡顯Alton創作才華

提到被AK奪取「第一次」，Alton稱外界對這首合唱歌反應熱烈，成為一支強心針，今次只擁有半首歌，好期待下次炮製個人單曲，並說：「我現在出街，只要找到靈感就會立即寫低，以備創作歌曲。」AK大讚Alton表現好，多謝他為歌曲貢獻，「今次這首歌，與上次跟Lokman（楊樂文）合作很不同，見到Alton的才華，他提議跳Popping舞，都是我想做的事」。

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