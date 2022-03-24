【開箱】《超時空亞當計劃》 死侍回到未來救世界

調查妻子死亡真相

賴恩雷諾士監製兼主演《超時空亞當計劃》，台前陣容強勁，一片雲集4名超級英雄，除了「死侍」之外，還有飾演他父母的「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）和「黑天使」珍妮花嘉納（Jennifer Garner），以及扮演其妻的「嘉魔娜」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）。故事講述2050年戰鬥機駕駛員亞當（賴恩雷諾士飾）為了調查妻子蘿拉（素兒莎丹娜飾）在時空旅行中墜機身亡的真相，不惜違背世界領袖瑪雅（嘉芙蓮堅納飾）命令，冒死穿越時空回到2018年，卻因戰機中彈受損，錯誤降落在2022年並遇上當年只有12歲的自己，大小亞當一起回到2018年，跟父親攜手執行救世任務。

亞當父親路易斯（馬克路法奴飾）是量子物理學家，獲瑪雅資助，研究時空旅行，當他成功後，卻死於交通意外。年幼喪父的亞當大受打擊，為了宣泄情緒，在家冷待母親艾莉（珍妮花嘉納飾），在校惹事生非，令母頭痛不已；另一方面，瑪雅利用路易斯的偉大發明，統治未來世界，性情亦變得乖張暴戾。

穿越題材多 童星表現亮眼

大小亞當在2018年重遇蘿拉，可惜快樂時光一瞬即逝，女方為救二人，不惜犧牲自己，拖延瑪雅及其軍隊追殺。其後亞當找上路易斯，父子重遇感慨良多，此時敵軍淹至，三人聯手抵抗之餘，更重要的是破壞時空旅行技術，阻止瑪雅統治未來。

類似穿越時空題材的荷李活電影俯拾皆是，《回到未來》及《未來戰士》等系列開到荼蘼，《超時空亞當計劃》不論在故事概念抑或視覺特技，都難言突破，更遑論超越前作，例如亞當手執雙頭激光劍，明顯是向《星球大戰》致敬；結局來個母子一抱泯恩仇，比起「大台理論」更熟口熟面，但求在疫情下輕鬆消磨百餘分鐘，此片倒是不錯選擇。

戲中飾演12歲小亞當的童星獲加史高貝爾（Walker Scobell），首次拍戲表現亮眼，說話語調學足賴恩雷諾士，二人碰面恍如兩生花，鬥嘴時更添喜感；另外，小亞當在校內越級挑戰比他高大的同學，明知不敵但眼神堅定又倔強，惹人憐愛，假以時日應該有所作為。反觀賴恩雷諾士的演技，由《死侍》、《紅色通緝令》到《超時空亞當計劃》都是大同小異，每個角色都是「死剩把口」，不斷囉囉嗦嗦，喜歡「死侍」會覺得親切，相反只會讓人煩厭。

不過，按照Netflix慣例，只要高收視，便可拍續集，既然口碑一般的《紅色通緝令》都可添食，甚至有傳一口氣開拍兩集，製作水準相對較高的《超時空亞當計劃》，大概也不會破例吧。