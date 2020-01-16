BTS稱霸2021年樂壇 珍妮花獲偶像獎 男友父子撐場

iHeartRadio音樂頒獎禮開始前，主持LL Cool J談及被俄羅斯侵略的烏克蘭，為當地人民祈禱之餘，也支持他們，希望戰事盡快平息。

iHeartRadio獎項衆多，不少歌手獲頒多於1個獎項，例如去年的新人王Olivia Rodrigo除了榮膺年度女歌手殊榮，同時亦奪得最佳流行曲新人獎。饒舌歌手Lil Nas X奪年度男歌手獎，亦包辦帽子戲法獎，意指同一專輯累積3首冠軍單曲。年度歌曲大獎則落在Dua Lipa的《Levitating》身上。

珍妮花露柏絲跟《Argo救參任務》賓艾費力復合多時，後者帶同珍妮花的14歲女兒Emme，以及他跟前妻珍妮花嘉納（Jennifer Garner）的么子Samuel坐在觀衆席。當珍妮花獲頒偶像獎，賓艾費力跟Emme和Samuel更站起來，與其他觀衆一起大力鼓掌，歡呼聲好幾次打斷了珍妮花致辭。珍妮花多謝粉絲支持，「因為你們，我可以做生命中最喜歡的事，這是最奇妙的祝福」；珍妮花感激每個看她演出、聽每一首歌及看她每一部電影的粉絲，「是你們給我機會過我喜歡的生活，小時候是完全不敢想像」。其後她再唱出連串名曲，包括新片《非常巨星揀老公》（Marry Me）內的新歌《On My Way》，並由一班變裝王后穿著她歷來最有代表性的服裝穿梭舞台，包括2000年格林美音樂頒獎禮，珍妮花穿著的綠色Versace透視deep V裙。

BTS力壓兩大天后登頂

BTS連贏最佳粉絲和MV兩獎，正身在韓國的BTS未能前赴洛杉磯領獎。另一方面，在IFPI發表的2021年全球音樂報告中，BTS亦成績驕人。據報全球音樂市道比2020年上升18.5%，主要有賴串流平台訂戶增長，總收入達259億美元。

IFPI全球十大歌手計算方法涵蓋所有國家及地區，以及所有音樂模式，結果BTS位列冠軍，力壓亞季軍Taylor Swift與Adele等來自美國和英國的樂壇天后。另一韓國男團Seventeen亦排第9位，壓過了Olivia Rodrigo。至於第4至8位依次為Drake、Ed Sheeran、The Weeknd、Billie Eilish和Justin Bieber。不過在全球十大數碼單曲榜，BTS的《Butter》以17.6億次串流排第4位，至於冠軍則是The Weeknd的《Save Your Tears》，累計串流21.5億次。