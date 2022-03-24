餐廳不敵疫情全結業 自覺執身彩 谷祖琳被樂觀老公感化不再自大

谷祖琳（小谷）首次主持真人騷，直認起初不太習慣，跟做演員有很大分別，除沒有劇本外，現場連反光板也欠奉，「拍到第五日，終於頂不順，要求反光板，最終都是沒有。唯有豁出去，因為是初哥，什麼也不曉，試過連續十幾小時不停說話、發問，導致聲音沙啞，再執著於其他事情，不單止兼顧不到與嘉賓之間的交流，還影響拍攝進度，也苦了自己」。

死頂經營 隨時破產

小谷在節目裏將雪櫃內的食材，以她多年經營餐飲的心得即興烹調美食，可惜經營10幾年的餐飲生意不敵疫情，現已全面結業，自覺執身彩，「限聚令成日被迫停業亂晒籠，仍咬緊牙關，沒解僱一個員工，最慘不知疫情幾時結束，精神壓力很大，全盛時期有10間舖，慢慢萎縮，在疫情開始後10個月，剛巧租約期滿，便不再續租，否則破產兼黐線」。

疫下讓小谷知道什麼才是最重要，使她不再好勝，「很多人都不睇好藝人開食肆，話一定失敗收場，我就是因為好勝心和自我中心，不停衝，不停擴張，一次過開3間，誓要做好它。但這幾年，乜都收皮啦，給上天這個劇本玩成這樣，你冇得唔服輸」。

曾質疑老公生活態度

被問到有否捱到抑鬱？小谷稱沒有，但有恐懼，幸好有個樂觀的老公在身邊。她說：「我是一個沒有安全感又顧慮多多的人，老公與我剛好相反，他是天塌下來當被冚，瞓醒先算。認為凡事天注定，大不了就死，既然控制不了，為何那麼在意，倒不如開心過每一天。我以前會質疑他這樣生活，做人可行？但疫下，也被他感染，非常感恩有他在我身邊，還跟他說：『好彩有你』。」

小谷有感上天的安排很奇妙，並說：「我以前睇老公唔順眼，現在回想以前的自己，為何那麼自大，常常要老公和女兒聽我講，有事發生才察覺自己的不是，要不然我會依然那麼自大。」

工作和家庭均受影響，小谷拍的電影未有映期，有些延期開拍，因此常留在家，與老公和女兒困獸鬥，「初時不習慣，影響了我的生活模式，無得出街、無得旅行，很大壓力，亦影響大家生計，愁雲慘霧。但既然改變不了，便一起共度，反而和家人變得親密，學懂珍惜和愛要及時，所以我經常攬住兩個女講『媽咪好惜你哋』」。

想再出歌做歌手

小谷今年有很多新嘗試，除做真人騷，之前應朋友之邀，在一個小型音樂會上化身跳唱歌手，「我以前做歌手，排了一支舞，但上到台，發台瘟腳軟沒有跳，之前有機會在朋友的騷上演出，在對方鼓勵下，排了支舞挑戰自己，演出當天雖然緊張，但總算完了當年做歌手沒完成的一件事。當然想再出歌做歌手，不過現在的環境很難，平常心」。她透露兩個女兒遺傳了她的音樂細胞，有學結他，7歲細女更首度為《打開你雪櫃》唱作主題曲。

場地提供：古道具黑池

化妝：嫻仔

髮型：Ben Lee

記者：柯美

攝影：劉永銳

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