姜濤曬肥仔舊照 經理人花姐貼樣衰相挑機

【明報專訊】曾是200磅肥仔的姜濤，從不介意公開小時候的肥仔相，還不時自嘲。前晚他先後公開兩張肥仔「黑圖」，第一張拿着籃球，打波打到滿身大汗，胸前兩團肉相當「凸出」，他搞笑寫上：「who are you？」附一張「姜濤問號」圖。隊友邱士縉（Stanley）笑稱小姜濤「靚仔啲」。並鬼馬附上兩粒「釘」符號；江𤒹生（Anson Kong）直接說：「飛釘。」姜濤見隊友及粉絲反應熱烈，再上載另一張「肥仔郊遊圖」，與朋友坐在涼亭休息合照。經理人花姐（黃慧君）亦湊熱鬧，曬舊照自嘲：「黑圖《1》我真係好樣衰」。