退休機師受訪談東航空難 周星馳：對冷血帶鄙視言論感氣憤

周星馳（星爺）沒開設社交網，昨日凌晨透過電影製作人、資深經理人陳震宇在微博代為發表一段感言。陳震宇表示轉述自周星馳先生：「對於近日飛機事故的發生，深感痛惜，非常感謝國家單位積極的搜救行動，真的希望能有奇蹟出現，找到生還者。本人在一份雜誌《TIME》，看到一位退休機師David Newberry說『The Chinese are a bit paranoid about air safety...』，對這種冷血，帶有鄙視的言論，我感到氣憤。如果飛機傷亡事故發生在你的家園，難道你們不會緊張和痛心嗎？希望大家能不分國籍，更加懂得考慮別人的感受。」星爺罕有公開發聲對事件表達憤怒情緒，大批內地網民讚賞，多家內地傳媒報道稱「周星馳生氣了」。

《TIME》訪問David「Newbery」

環球網亦有報道周星馳今次對飛機事故的痛惜，以及對外籍退休機師的言論表達不滿。提到《時代》雜誌網站3月21日發布了一篇題為「為什麼東航客機墜毁事件對該國衝擊如此之大」的報道，「其中名為大衛紐伯里的已在香港退休的機長、飛機事故調查員對該周刊說，『這對他們而言，會是個巨大的衝擊，中國人對航空安全有些偏執，毫無疑問，他們會對這次事件大發雷霆』」。

翻查《時代》雜誌原文，受訪機師名為David Newbery，與陳震宇在微博引述周星馳所寫的David Newberry略有出入，一如環球網翻譯，David Newbery是已在香港退休的機長及認可飛機事故調查員。

李冰冰Angelababy發文祈福

中國東方航空一架從昆明飛往廣州的波音737客機周一下午在廣西梧州藤縣墜毁，機上載有132人，其中9人為機組人員。出事航班起飛1小時後突然從8800多米高空驟降，兩分鐘後從雷達上消失，現場地面監控短片顯示飛機幾乎是以垂直角度撞山，救援人員隨即到現場搜救。很多藝人得悉事件後在社交網發文祈福，李冰冰寫道：「願平安，救援人員也要注意安全。」楊穎（Angelababy）發文：「希望有奇蹟，災難不再發生。」

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