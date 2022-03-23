【開箱】《疑陣》 奧瑪花曼戲分少 改編失誤引劣評

5名英國人捲綁架案

《疑陣》講述美國傳媒大亨Katherine的兒子Leo，在紐約五星級酒店遭5名戴上英國王室成員面具的歹徒綁架，恰巧Katherine被委任為美國駐英大使，引起各界揣測。英美警方Vanessa和Scott聯手調查，鎖定5名曾到該酒店的英國人涉案，包括家裏經營地氈清潔公司的黑客Aadesh、牛津大學講師Tara、即將結婚的財務顧問Natalie、善於易容的黑道Sean，以及大學生Eddie。另一方面，綁匪沒要求贖金，只在網上呼籲Katherine說出真相，並發展成為抗議活動，公衆認為有事隱瞞的Katherine要公開交代清楚。到底除了Sean和Eddie外，曾被英警拘捕協助調查的3人，是否全部無辜？還是另有內情？

一如Disney+和HBO Go，AppleTV+也習慣開播時先讓兩三集上架，隨後定時更新，對於愛煲劇的觀眾，自然覺得不夠一氣呵成的痛快，尤其《疑陣》這類要估誰是綁匪的懸疑題材更加吊癮，到新一集播出大概已忘了前述劇情。然而看首兩集，鋪排不差，至少一開始Sean能逃過追捕，安全從紐約返回英國，從航班到機場，就拍出緊張感覺。觀衆也想知道Natalie、Aadesh與Tara是否如表面的無辜。特別是Natalie，為何到婚禮當天，仍會回到愛巢，拿走大量現鈔，而未婚夫對此一無所知？其實她後來槍殺了Katherine的生意拍檔Martin而甘願被捕，也沒清楚交代為何犯案，雖然她的胞妹Monique捲入事件喪命，Natalie憤恨不已，卻不完全無辜。

《疑陣》最大問題是播到中段，觀衆仍一頭霧水，太多疑團毫無頭緒，如果綁匪不要贖金只要真相，那Katherine有什麽隱瞞？到第8集她才在鏡頭前剖白，相信觀衆已失去耐性。不少評論炮轟扮演Katherine的奧瑪花曼戲分太少，宣傳海報卻讓人誤會她才是主角，實情戲分都落在涉案5人組身上。除了奧瑪花曼，此劇台前幕後雖非一線，也不是無名小輩，像導演基斯朗（Chris Long），前作有《狙魔人》與《心計》，曾為《獨行殺姬》編劇的洛威廉斯（Rob Williams）執筆兩集之外，也兼任監製。扮演Tara的伊莉莎伯漢斯烈治（Elizabeth Henstridge）演出過多季《神盾局特工》；《冷戰諜夢》諾亞艾瑪烈（Noah Emmerich）則在劇中飾演聯邦密探Scott 。

原作有兩季 架構更複雜

近年以色列製作頗受英美青睞，上月底播出第2季結局的《毒癮女孩》，繼《權力遊戲》後成為有線頻道HBO最高收視劇集，正是改編以色列同名劇集；《疑陣》則取材以國名為《False Flag》的劇集，後者受巴勒斯坦武裝組織哈馬斯高層阿爾馬伯（Mahmoud al-Mabhouh）2010年在迪拜被謀殺事件啓發而創作。講述5名普通以色列人，一覺醒來發現自己登上國際新聞頭條，所有私人資料被披露，而且成為嫌疑犯，捲入伊朗國防部長外訪俄羅斯期間遭綁架案件，根據俄國聯邦安全局（FSB）消息，他可能被以色列情報機關摩薩德（Mossad）派員殺害。然而以國政府及摩薩德對涉案5人沒提供任何保護及援助，最後亦證實他們不如想像的無辜。

對比兩劇，《False Flag》架構更複雜，5名嫌疑人幾乎都是雙重國籍，而且故事牽引幾個國家，以此看來《疑陣》似乎改動不少。再者《False Flag》拍了兩季合共18集，《疑陣》現只是拍了前者的第1季；事實上看結局Tara與Aadesh只是逃跑了，前途未卜，但以目前坊間反應，恐怕開拍第2季的機會難以樂觀。