《教父》50周年 名留星光大道 艾莉芬寧讚哥普拉：好導演好爸爸

雖然入行逾半世紀，哥普拉前日才名留星光大道，成為第2715名「摘星」者。他在結婚近60年的太太伊蓮娜（Eleanor Coppola）、兒子羅文（Roman Coppola）、孫女芝雅（Gia Coppola）、胞妹塔莉亞斯雅（Talia Shire）、外甥積遜舒華文（Jason Schwartzman），以及童星出身的艾莉芬寧陪同下現身。

連榮譽獎合共有6個奧斯卡小金人的哥普拉致辭時表示，「我想致辭還是簡潔誠懇最好。能夠讓名字置身很多精彩人物之中，確實，誰會不開心？在座很多人曾在電影中合作，但我要多謝派拉蒙影業，因為如果沒有他們，這條街上就不會有我的星星了，所以我很感激」。

艾莉芬寧致辭時回憶當年拍《Twixt》期間，在哥普拉位於納帕谷的酒莊取景，每晚得以跟哥普拉的家人一起晚飯，那次經驗讓她體會到對方的創作過程及仁慈一面，「你教會某些人在某方面表現卓越，因為有愛；你愛電影，因此成為好導演；你愛家人，因此你是好爸爸」，艾莉芬寧更說哥普拉啓發了很多人。

曾在《教父》演出的哥普拉胞妹塔莉亞回憶兄長童年時力抗小兒麻痹症，不但保護她，兩人也是假想遊戲的玩伴，稱他說故事的天分延伸到大學階段，並讓拍電影的夢想成真。塔莉亞稱早前重看《教父》發現當中的視野、意念，仍然讓人興奮。《教父》周一晚上亦在加州的奧斯卡電影博物館特別放映，哥普拉和塔莉亞均有到場。

除了《教父》系列外，哥普拉亦曾經憑《現代啓示錄》獲奧斯卡提名。來自電影世家的他，父親卡敏（Carmine Coppola）是音樂人，《教父》的配樂正是其作。哥普拉太太伊蓮娜亦是紀錄片導演，兒子羅文和女兒蘇菲亞（Sofia Coppola）均成為編劇及導演，侄兒尼古拉斯基治（Nicolas Cage）是金像影帝，外甥積遜舒華文拍過《法蘭西諸事週報》等衆多電影。哥普拉的遺憾也許是長子Gian-Carlo在快艇意外中身亡，終年22歲，並留下遺腹女芝雅，自幼隨祖父及姑姐蘇菲亞出入片場，近年亦成為導演，拍過《主流》 等電影。

受訪讚《死侍》精彩

另一方面，哥普拉出席星光大道活動前受訪，同輩的馬田史高西斯（Martin Scorsese）會批評Marvel電影宇宙的超級英雄片沒有靈魂，哥普拉卻自認是賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的《死侍》粉絲，「我喜歡《死侍》，它很精彩」。賴恩得悉後也在社交媒體留言，「死侍喜歡哥普拉」。