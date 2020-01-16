呂爵安楊樂文內鬥 爭CHILL CLUB新人王 肥仔幫193拉票被誤露底

4月4日至4月10日展開第二輪投票，跟首輪規則一樣，最高分10首在頒獎禮當晚獲頒年度十大歌曲。至於年度唱作歌手、新人、組合、樂隊、女歌手和男歌手，由4月11日至4月17日開始投票，規則一樣。

入圍新人逐一拉票

前晚大會率先以線上形式公布入圍年度新人名單，包括MIRROR成員呂爵安（Edan）和楊樂文、張天賦、ERROR成員肥仔（梁業）與193（郭嘉駿）、曾比特、ANSONBEAN（陳毅燊）、張蔓姿、石山街、李妍、P1X3L、MC $oHo & KidNey、Gareth.T（湯令山）與張進翹等，大部分歌手參與直播記者會。

眾新人逐一拉票及說出多謝名單，MC $oHo & KidNey笑說：「我哋有好多人要多謝喎，我哋要多謝MIRROR，多謝晒12個人，many people。」

Edan張天賦預告出新歌

Edan與勁敵張天賦再爭新人獎，直播期間大部分網民表示支持Edan，他多謝ViuTV高層、經理人花姐（黃慧君）及粉絲外，趁機宣傳4月1日出新歌；張天賦亦透露將於3月底有新歌。

肥仔的背景圖是193，力撐缺席的隊友，又叫大家不一定投票給他，可將票投給193。之後肥仔起身離開鏡頭說：「我代表沒有出現的193說，希望大家投票給肥仔。」主持人駱振偉大叫：「見到你條底褲呀。」肥仔解釋不是底褲，只是短褲而已。

娛樂組