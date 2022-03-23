曬相擁甜蜜合照報喜 41歲劉鳴煒再婚 好友名人恭賀

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劉鳴煒現任華人置業董事會主席、智經研究中心副主席、香港海洋公園董事局主席，估計身家達300億元，是城中超級筍盤。他的感情生活一向備受關注，昨日突然宣布再婚封盤，引起網民議論。

劉鳴煒昨日在社交網上載一張疑似結婚註冊照片，只寫下「05/03/2022」，沒有公開新娘是誰。相中見到落地玻璃貼了一個囍字，新娘身穿白裙及手執大束鮮花、新郎穿黑色西裝，兩人甜蜜相擁，旁邊有一名女子拍手。新娘子戴上口罩看不清樣貌，不過網民及好友紛紛留言祝賀一對新人。

劉鳴煒2001年在英國與大學同學Wendy結婚，太太2008年誕下一對龍鳳胎，至2010年宣布離婚。他先後與被封為金融之花的奚倩雯及明珠台新聞主播趙慧奈拍拖，兩段感情均無疾而終。

Joyce讚劉鳴煒是男神

前年傳出劉鳴煒與年約30歲的新歡簡雪忻（Joyce）熱戀，已達至同居關係。當時有指平民出身的Joyce，2009年往英國升學，修讀經濟和金融，是何超蓮校友。Joyce在2013年與友人一同創辦全港首個鄰里租車平台，讓車主把閒置的私家車出租，推動「共享經濟」概念，盡顯生意頭腦。

2016年Joyce參與港台節目《我係乜乜乜》認識劉鳴煒後，大讚對方是「男神」，兩人交換聯絡方法，不過當時劉鳴煒名草有主，二人沒有發展。前年劉鳴煒回復單身，與Joyce有共同嗜好，喜歡爬山、滑雪，發展成戀人。