【開箱】《小太郎一個人生活》 4歲男孩正能量對抗黑暗人生

本月10日上架的《小太郎一個人生活》講述4歲佐藤小太郎獨自搬到清水某公寓，跟狩野進等鄰居互動的故事。動畫主角雖是4歲小孩，但內容絕不幼稚，利用日常小事，藉此治療人心，難怪在美國影評網站IMDb獲得8.8分（10分為滿分）高分。

漫畫改編日劇再拍動畫

《小太郎一個人生活》改編自2015年推出、津村麻美創作的同名漫畫，至今仍在漫畫雜誌《Big Comic Superior》連載，並曾推出9部單行本，累計發行超過140萬冊。朝日電視台去年把故事改編拍成日劇，由童星川原瑛都與男團「關8」成橫山裕合演。至於動畫版全季共分10集，每集長約25分鐘，由小太郎多個生活片段串連而成。

故事由4歲男孩佐藤小太郎獨自搬到清水某公寓開始，其中遇上狩野進、美月及田丸勇等鄰居，眾人對於沒有父母或親人照顧的小太郎身世均感好奇，但沒刻意窺探對方過去，而是自然地與他相處。年紀輕輕的小太郎，思想行為卻很成熟，逐步學習生活與做人道理。他有自己一套人生觀及處事方式，比起成年人更懂事也更具正能量。

狩野進是個潦倒的漫畫家，過去足不出戶，直至小太郎搬到隔鄰，看見對方每晚獨自去澡堂，自然而然跟着他、照顧他；美月任職伴酒女郎，為人心地善良，常被「吃軟飯」男友欺負；田丸勇外表像黑道中人，卻很喜歡孩子，前妻不准他跟兒子見面，唯有把父愛投射到小太郎身上，對他表現溺愛，只要小太郎跟他玩，就會心情愉快。

4歲小太郎的悲慘人生

《小太郎一個人生活》故事雖然零碎，仍能緩緩推進劇情，透過小太郎與鄰居關係愈來愈親密，逐漸揭開他的獨居原因。原來小太郎來自不幸家庭，自小遭父親虐待，因此被頒禁制令，不准親近兒子；母親拋棄他而離家出走，最後亦不幸身故。小太郎一直不知母親離世消息，抱着終有一天能母子重逢的想法。亡母遺下大筆保險金給小太郎，由律師每周分批轉交給他作生活費，並騙他是來自善長人翁捐款。

小太郎的日常生活，每段也讓人鼻酸。第一集講述他看見美月武井雙眼通紅，二話不說跑到便利店購買凍飲，給她冰敷眼雙，還說「哭泣不是壞事」；第二集提到小太郎說話古怪，自稱「在下」又稱呼別人做「汝」或「大人」，原來他在模仿最愛的卡通人物「將軍大人」，這部動畫其實水準一般，但他仍每晚準時收看，反映他太寂寞；第三集講到小太郎拜託田丸勇帶他到百貨公司買新衫，自稱想打扮得漂漂亮亮，成為一個受歡迎的人，不再被人討厭，顯示他外表雖堅強，內心其實自卑不安。

反思家庭影響兒童成長

另外，小太郎入讀幼稚園後，某日跟同學玩躲避球，他不懂接球又不躲避，經常硬食「波餅」，原來他覺得避開了球，拋球者感到難受，所以堅持不躲避。原來小太郎經常被母親忽視，雖得不到母愛，卻從不吝嗇愛人。到了故事中段，小太郎遇上私家偵探，後者受其父所託，尋找小太郎住處，他得悉事實後並沒感到害怕，反而積極鍛煉自己，揚言要變得更強，才與父親見面，思想正向。小太郎坦承曾經舉報父親，把自己喜歡的人變成壞人，心裏並不好受，所以才選擇離開孤兒院，獨自生活避開惡父。

《小太郎一個人生活》每個小故事都別具意義，透過不同角色，道出家庭對兒童成長的深遠影響，並透過孩子的角度，解讀人生道理。動畫以輕鬆情節，帶出令人反思的內容，甚至心痛的感受，無論大人或小童都值得欣賞。