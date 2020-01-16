《心之旋律》贏三大公會獎勢奪「金」 奧斯卡監製拒邀烏總統亮相 《西城故事》女主角呻無入場券

一如去年，第74屆美國編劇公會獎在疫情影響下，前日舉行網上頒獎禮。在電影部門方面，亞當麥奇（Adam Mckay）自編自導影視串流平台Netflix政治喜劇《千萬別抬頭》，以及AppleTV+播出的《心之旋律》分別獲頒最佳原創和改編劇本獎。由於後者已包辦SAG最佳整體演出獎和PGA製片人獎，令到這部曾被視為「黑馬」的改編電影，變成《犬山記》、《王者世家》等最強競爭對手。

《心之旋律》原名CODA，是「聾啞人子女」的英語縮寫，故事講述健全女孩如何在照顧失聰家人與追求音樂夢想中的抉擇。此片去年在辛丹斯電影節首映贏盡口碑，並以破紀錄的2500萬美元（約1.95億港元）出售版權予AppleTV+播放，如今行情看漲，且看能否為AppleTV+帶來首個奧斯卡最佳電影獎座。

提起奧斯卡，今屆重設主持一職，請來搞笑女星愛美舒瑪、雷珍娜荷爾（Regina Hall）及溫達撒斯（Wanda Sykes）一起主持大局，前者接受清談節目《The Drew Barrymore Show》訪問時，自爆曾建議邀請烏克蘭總統澤連斯基透過衛星直播或者預先錄影片段，隔空亮相頒獎禮，藉此令全球觀眾關注俄羅斯入侵烏克蘭的事態發展，但有關提議已遭監製否決，「就算叫我親赴烏克蘭都可以，可惜我不是奧斯卡監製」，愛美舒瑪失望之情溢於言表。

除了愛美之外，今屆獲得奧斯卡最佳電影及導演等7項提名的《西城故事》女主角麗素施嘉（Rachel Zegler），昨日亦跟粉絲分享傷心事，事緣她透過社交媒體上載近日出席各大頒獎禮的試衫照片，有網民留言問她下周將會穿著哪件靚衫出席奧斯卡？她竟回答：「我並沒收到邀請，所以只會穿著便服，留在家中為《西城故事》打氣。」粉絲聞言均表示震驚和憤怒。

美拉古妮絲籌2.7億助難民

提起烏克蘭，總統澤連斯基昨日透過視像會議跟《賤熊30》女星美拉古妮絲（Mila Kunis）及其夫婿阿斯頓古查（Ashton Kutcher）對話，感謝二人早前捐出300萬美元（約2340萬港元）幫助當地難民之餘，又發起籌款活動，用於人道援助計劃，原本目標定在600萬美元（約4680萬港元），結果在兩星期後已為烏克蘭難民籌得超過3500萬美元（約2.7億港元）善款。

美拉曾經表示：「1983年我在烏克蘭西部城市切爾諾夫茨出世，1991年成為美國公民。這是我一直自豪的身分，如今我更以身為烏克蘭人為榮。」