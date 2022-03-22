亞視推戚其義網劇硬撼《金宵2》《反起跑線》 麥明詩久休復出 泳裝搶鏡

讚黃德斌好正

談到跟黃德斌多對手戲，麥明詩說：「大家都知他很正，跟他合作感覺很好，有很大得着，獲益良多。」劇集即將推出，她承認很緊張，因為無拍劇兩三年，擔心有些地方未必拿捏得最好，希望觀眾多多包涵。

麥子樂毋懼比較

麥子樂跟《明報》表示對劇集充滿期待，今次是他離開無綫後，相隔10年再與戚其義合作，還有黃德斌，成班人開工很好玩，大家目標都是為件事好。麥子樂透露與麥明詩和黃德斌有段錯綜複雜的三角激情，大家拭目以待。對劇集成績可有壓力？麥子樂說：「以前就會講收視率，但現時看劇的思維已經不同了，加上《逐》劇半小時一集，節湊明快、緊湊。」

《逐》劇被指硬撼陳山聰和李施嬅主演的無綫劇《金宵大廈2》，以及梁詠琪、潘燦良和周家怡主演的ViuTV劇《反起跑線聯盟》，會否怕比較？麥子樂說：「沒壓力，觀眾今晚看完這套，也可以上網看另一套，3套劇種不同，沒得比較。」又認為3套劇都好看，才是一件好事，現時社會氣氛不太好，身為演員做好本分，目的是將好的東西給觀眾看，並笑言：「我會支持周家怡，希望她都支持我。」

娛樂組