伍允龍首談與鍾嘉欣8年地下情 被嘲奀星遭棒打鴛鴦

安志杰被Jessica C.愛心打動

安志杰稱與謝婷婷分手後經伍允龍介紹認識Jessica C.，當時未打算發展新戀情，Jessica C.給他的感覺和一般模特兒無異，都是靚女、比較自大及裝模作樣，之後發覺對方原來很喜歡小動物和小朋友，十分有愛心，就認定她是結婚對象。

伍允龍透露每個女友都會帶給安志杰過目，與鍾嘉欣分手後，他也有拍拖，亦曾帶女友給安志杰夫婦見面，安志杰也大讚OK，但只拍了一年拖就分手。談到與鍾嘉欣的一段情，伍允龍一臉委屈稱當時已簽約王晶的公司，已拍了多部電影，甚至在電影《惡戰》當男主角，還是繼續被寫成「奀星」，看多了也會有點不開心。

「最終傷害喺我度」

被問到這段感情受那麼多負面影響，為何不放棄？他說：「沒什麼，其實開心、OK的，但我想是工作上的問題，對方要將我藏起來，我明白的。（電視台給壓力？）總之我相信她會有點壓力，我明白的，當時她很紅，我是小人物；沒關係，這一行就是這樣，我明白的，但我覺得這件事過分了，最終傷害喺我度。」

娛樂組

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