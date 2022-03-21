【開箱】《華燈初上3》 網民上季猜中兇手 結局篇拖沓留憾

首季估死者 上季鋪排積怨

談結局篇之前，或先了解首兩季《華燈初上》說什麼。故事以1988年台北一家日式夜總會「光」為背景，講述媽媽生「Rose」羅雨儂（林心如飾）與「Sue」蘇慶儀（楊謹華飾）自幼相識，同甘共苦，卻為同一男人爭風吃醋，因而出現謊言、背叛、猜忌，跟旗下一群小姐之間亦有千絲萬縷的愛恨情仇。首季甫開始登山客發現了穿著紅色高跟鞋的女屍，聰明的編導卻沒即時把身分揭盅，整季就是交代主要角色的背景和瓜葛，到尾聲才揭開Sue是死者。她得罪人多，無論是一起爭奪江瀚（鳳小岳飾）的Rose、為了牛郎男友亨利（王柏傑飾）販毒的「光」小姐百合（謝欣穎飾）、與Sue爭奪日本客中村的「老小姐」阿季（謝瓊煖飾）、曾在獄中被Rose拯救的另一「光」小姐花子（劉品言飾），都可能是兇手。另一方面，編劇安排調查兇案的刑警潘文成（楊祐寧飾）對Rose有好感，後者前夫吳少強（鄭元暢飾）不願離婚，也希望修補跟兒子子維與Rose的關係。

第2季則揭開死者Sue並非如表面溫順及對Rose義氣相挺。回溯兩人中學時已認識，既是同學亦是鄰居，Sue母親淪為富商朱文雄情婦，Sue更被後者性侵懷孕，揭開子維原是她的親生子。但Sue惱恨Rose搶走江瀚，更不喜對方似處處施恩，沒收了百合的毒品後栽贓嫁禍Rose，卻讓潘文成識破。同時上季跟潘交情不錯的檢察官葛志浩（修杰楷飾）似乎跟牛郎兼販毒的亨利亦有交情。尾聲是江瀚從錄音機發現女聲說：「怎麼辦？我不是故意的，她死了嗎？」並約Rose欲交代此事，途中被汽車高速撞倒，最後鏡頭顯示司機是潘文成下屬阿達（章廣辰飾）。當時就有網民猜阿達和花子是兇手，兩人原互有好感，花子在首季被以前賣淫時認識的流氓擄走並性侵，阿達愧疚不已；加上第2季交代Sue曾向花子表示，後者被性侵一事已傳開，勸她離開「光」，也成為殺人動機。

（以下劇透）來到第3季最後，一如網民所料，花子是兇手，阿達是埋屍的幫兇，原因卻非前者被勸退「光」。花子來自鄉下，為人單純懦弱，被舊愛哄騙下海賣淫，最後釀成血案入獄；跟Rose同囚，受對方照顧，視之為恩人。花子是得悉Sue欲向子維交代自己是生母，並希望帶他到日本生活，而跟Sue對質，卻受不了後者言語挑釁，喚起舊愛對她的傷害，一時衝動殺人。阿達也是為了保護花子，而殺害掌握證據的江瀚。

另加警方貪腐 捲入販毒案

以現今串流平台標準，用24集交代一兩宗兇案確實過長，雖然編導很詳細描述各個角色的恩怨情仇，然而以懸疑推理類型來看，又是否必要？販毒副線在第3季甚至喧賓奪主，講述警局內由局長、檢察官葛志浩到基層的阿達都捲入販毒陣營，唯獨潘文成不願同流合污，所以安排他被栽贓。潘文成反擊的方法是蒐集到一干人等罪證後，威脅局長讓他來當副局長，並肅清阿達、葛志浩和亨利等黨羽，局長依然逍遙法外，難怪本來協助潘破案的小妹不服氣，最後更被調職高雄，是想反映現實職場政治的殘酷現實嗎？

「跟尾狗」也是此劇關鍵詞；Sue不喜Rose的仗義「施捨」，包括本來想墮胎，Rose勸服她並一力承擔子維的教養責任，Sue到兩人為江瀚反目才後悔？花子也被Rose照顧，心態倒相反，為了對方義無反顧。阿達在潘文成面前也沒存在感，新入職時被潘救一命而銘感五內，或許因此他跟花子更加相濡以沫。至於本來惱恨Rose的「光」小姐愛子（郭雪芙飾），根本是Rose的鏡子，兩人同樣來自不錯的家庭，同樣因為任性叛逆而離家出走，也同樣的敢愛敢恨；愛子最後對鍾情Sue的何予恩告白，不說明了一切？

談情說愛來到第3季也更加強烈，百合撞破亨利與葛志浩的同志關係，才會決心蒐集罪證交給潘文成；但她跟亨利最後一舞的表白，稱相信對方是真心愛她，到底是真心相信還是自欺欺人？堅強才會溫柔，方待人以善，潘文成和Rose同樣強勢，分別受他倆庇蔭的阿達與花子卻受之有愧。百合說表達愛的方式有很多種，潘文成和Rose互相吸引，終究只有曖昧，緣於後者心繫江瀚？江瀚的最後錄音向Rose剖白，他不懂愛人，怕受傷害而選擇及早離場，Rose對潘文成也是一樣？《華燈初上》首季原有點潛質突破華語劇不善懸疑推理的宿命，然而跳躍於不同時空的情節太多，來到第3季更嚴重，而且擺脫不了恩怨情仇的大台醬缸，實屬遺憾。