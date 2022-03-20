彼思動畫撐同志 《光年正傳》首現兩女接吻戲

《光年正傳》是彼思動畫系列《反斗奇兵》的外傳電影，講述主角「巴斯光年」源起的故事，並請來「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）為主角配音，難怪未映先轟動。據美國綜藝網站Variety報道，《光年正傳》由《美國夫人》黑人女星烏素阿杜巴（Uzo Aduba）聲演女軍官Alicia Hawthorne，戲中跟另一不知名女角談情，並有接吻鏡頭；不過公映之前，先遭內部審查部門下令刪剪，有彼思員工表示不滿，本月9日向迪士尼高層發表公開信，結果獲得正面回應，令有關片段「失而復得」。

員工曾稱同志戲難逃一剪

美國傳媒引述該匿名員工的信件內容，聲稱「幾乎所有彼思動畫涉及同性戀情節，最終都難逃一剪，就算創作團隊和行政人員如何反對，結果都是一樣」。據報包正博收到投訴後，上周向員工發表公開信，坦承對迪士尼未有及時回應家長教育權利法案一事「令員工失望而感到抱歉」，承諾日後當其他州份出現類似法案時，將會加強對反對團體的支持。

同性戀內容過往點到即止

事實上，彼思動畫如《海底奇兵2》、《1/2的魔法》及《盛夏友晴天》等，均曾出現同志角色，但內容點到即止，表現相當含蓄。《光年正傳》將會成為彼思首次出現同性戀人親熱鏡頭的電影，加上家長教育權利法案爭議未停，勢必引起討論。

《光年正傳》定於6月17日在美國開畫。