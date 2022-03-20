《940920》兩對情侶團圓 觀衆意見兩極

林楚凝結局穿越回到1994年，被阿月襲擊受刀傷，瀕死的她犧牲自己，向流星許願，令時空分裂出余家聰媽媽（簡慕華飾）仍在生及輕生了的兩個時空。家聰媽媽輕生了的時空，家聰與神聖幾何學會所有人忘記關於林楚凝的記憶，成為會長的家聰決定離開，找尋印象中失去的東西。家聰媽媽仍在生的時空，余家聰成為作家，Yeesa撮合他跟林楚凝重遇。至於Yeesa，穿越到1994年時在車房救了秋叔（余子明飾），令阿月被汽車壓死；Yeesa亦跟等待她的Ryan有情人終成眷屬。兩對情侶有好結局，不少網民批評爛尾，斥部分劇情不合理，阿月殺人動機牽強。

《940920》監製兼導演羅嘉駿前晚播出結局後在社交網發文，稱做導演感覺夢幻，今次史無前例大壓力，每天打開社交網收到不少粗言謾罵信息，慶幸更多是支持和體諒的語句。他感激喜歡這作品和留意見的觀眾，感謝《二月廿九》和《940920》團隊。

劉俊謙呻網絡世界沒公道

劉俊謙在社交網留言稱最大感受是世界如此不公平，對於追求公平的他充滿憤怒，因為大家不知道事情全貌，他稱不打算說出來製造仇恨，「我多麼想為我們說一句公道的說話。但世界有公道嗎？我認為沒有，網絡世界更甚。沒關係了，把它吞下去」。

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