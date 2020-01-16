「我係藝術家唔好話畀人知」 周星馳想用電影角色出NFT

獲贈凌凌漆造型NFT

星爺首度出現直播，只以語音廣播，完全沒有露面。開始時星爺說：「大家好！好耐無見喇！」粉絲興奮留言跟偶像打招呼。其間大會重申星爺並非跟Joan Cornellà合作出NFT，Joan只是送了一枚凌凌漆造型NFT給星爺，向偶像致敬。星爺笑說：「我特意來多謝Joan，明顯他細細個就睇我的戲，是我粉絲！他好似阿爾柏仙奴，可否搵他客串？」

星爺又稱身為藝術家，覺得NFT可以認證版權是好事、好有意義，他搞笑說：「我是藝術家唔好話畀人知。點解唔好話畀人知？因為我唔講你都知，無謂多講。」

全屋貼滿畢加索梵高畫作相

主持人問星爺可有收藏藝術品，星爺搞笑說：「好多，畢加索、梵高畫作……的相，貼到成屋都係！畫作我就買不起！如果NFT將他們的畫作切開一萬份後，將來我就有機會擁有。」他又稱電影《美人魚》的公仔出自他的手筆，自己的畫功好好，並說：「日本漫畫和卡通，我由細睇到大，我畫畫好叻，真係唔好話畀人知。」

談到第一個NFT於2014年面世，由電影產生，星爺認為兩者之間有密切關連，他一直拍戲如創造獨立元宇宙，而新興的元宇宙會結合NFT和區塊鏈，NFT亦可透過社群集體創作，可以好好玩，令他好想試，他說：「我拍過好多電影，若推出NFT，想問大家用哪個電影角色最好？」到了尾聲，主持想抽兩名粉絲問星爺問題，奈何因系統問題，最終未能成功，加上星爺稱緊接有重要會議，直播結束。

記者：鍾一虹