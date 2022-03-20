否認救收視 陪同事封城工作 曾志偉出山主持節目《講你都唔信》

《講你都唔信》明日（21日）起逢星期一至三晚10時30分翡翠台播出，內容包括八卦娛樂圈「講你都唔信」的故事，亦會向觀眾大派禮物，希望為觀眾帶來正能量和歡樂；節目拜神儀式昨午在戶外較空曠的停車場舉行，並要求出席記者事前出示快速檢測陰性結果。戴上口罩，心口掛上「平安包」的曾志偉，帶領何麗全、「大師兄」錢嘉樂、丁子朗、林秀怡、莊思敏、黃婧靈及幾名幕後人員，一齊上香及切燒豬。

最初構思搭建帳篷供同事休息

曾志偉解釋新節目構思源於早前政府有意推行全民檢測，市民或要禁足留家，因此開始擬定萬一「封城」，預留人手在電視城「閉環式」工作，確保每晚有綜藝節目播出，所以《講你都唔信》當是一場預演。曾志偉表示萬一封城，他願意以身作則陪同事留低，還找錢嘉樂一齊主持節目。

有指新節目內容分8個環節，曾志偉說：「不止8個，已度了好多個，因為有好多同事自動報名參與，大約有60至70人。除了我和嘉樂是『鐵腳』，每晚都有不同主持輪流做，暫定播3星期。當然政府未實施禁足，我們也暫時未有需要閉環工作。」他透露最初構思在停車場搭建多個大型帳篷供同事休息，他自言每日工作至天光才收工，自覺與閉環沒有太大分別。

稱劇集有存貨 預告下半年多大騷

曾志偉否認出山救收視，笑言是救自己。他自爆早已想再主持節目，卻擔心被外界質疑又用《獎門人》來鬥。今年適逢《獎門人》25周年、無綫開台55周年及港姐慧妍雅集成立40周年，他預告下半年會製作幾個大騷，《獎門人》亦有可能再做。他表示沒收視壓力，現在人人多數留家，盼疫情下帶開心快樂予觀眾度過難關。

追問劇組停廠至今日（20日），是否準備復工？曾志偉解釋劇組同事本身或同住家人染疫，所以暫時未能如期開工，慶幸劇集有存貨，所以可慢慢復工。對於傳聞電視城有500人確診？他說：「無綫有3000多個員工，如果說500人中，很符合政府公布的每7人就有一個中的數字。不過，他們大部分不是經公司感染，而且有好多已經康復返工。」

志偉搵疑被雪藏馮盈盈做司儀

錢嘉樂表示被曾志偉感動，故答應一齊打疫戰。他又即場展示快測棒，稱每日開工前，每人必須即場檢測，而且每晚幕前最多限12人同台出鏡；問到是否傳聞中的「閉環天團12人」？曾志偉表示最初是考慮最多12人留守，後來報名人數太多需揀選，不過目前暫不需要天團。他承認節目中欽點人選以司儀為主，其中包括傳遭雪藏、久未亮相的馮盈盈。曾志偉說：「是我搵她。（是否將她由雪櫃放出來？）不需要，她之前確診，現已康復，沒有刻意找曾確診同事，其中亦會以zoom形式跟大家傾偈。」

林秀怡自認「一線」 波波新劇延期

節目主持之一林秀怡包到冚現身，與身穿性感吊帶上衣的黃婧靈（波波）相映成趣。林秀怡稱個多星期前才收通知有份參與節目，與曾志偉、錢嘉樂兩大前輩同台非常緊張和有壓力。自認「一線」藝人的她搞笑說：「我緊張到震，因為開工前要做快測，幻想過將一條線畫到變成兩條（呈陽性結果），我就可以不用返工。今次節目要我們作古仔，問大家信定唔信，這方面我都OK。」當嘉賓的波波表示拍節目獲准戴外科口罩加強保護，所以不太擔心；原本3月要拍新劇的她，已知暫時延期。問她是否被曾志偉欽點做嘉賓？她說：「是writer找我的，希望大家焦點放在節目上。」

記者：林蘊兒