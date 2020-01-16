失婚Angelababy發圍 影視平台佔兩重頭劇 逃稅鄧倫「翻身」有望 新劇重點推介

記者：陳釗

內地視頻平台愛奇藝，昨日於「香港國際影視展（線上版）」公布2022年主打內容。愛奇藝高級副總裁陳瀟介紹平台國際版今年的戰略，預告將推出7000小時的嶄新內容，並說：「會投入優秀劇本開發，主打愛情、懸疑及喜劇3種劇類。」

展示的多套原創劇中，陳瀟重點推介了4套，其中最受注目的是內地當紅小生鄧倫與倪妮合作的《夜旅人》，因鄧倫日前被爆逃稅，被追收兼罰款1.06億人民幣。事後他即發出道歉信，表示已深刻自省，願意承擔一切責任及後果，仍遭內地封殺，包括鄧倫過往演出的作品，他的名字在愛奇藝及優酷兩大內地視頻平台已被除名。

正當網民預計《夜》播映無期，劇集在昨日的發布會上出現，還成為重點推介之一，預告片中男主角鄧倫佔大部分鏡頭，貫穿全劇，戲分未被刪減。《夜》故事講述現代女法醫宗瑛（倪妮飾），與民國名律師盛清讓（鄧倫飾）之間穿越時空的奇幻愛情劇。

Angelababy事業得意

至於曾跟鄧倫傳緋聞的楊穎（Angelababy），雖婚姻失意，但回復單身的她，事業迎來第二個春天，在另外3套重點推介劇中，Angelababy佔兩劇，包括與陳坤、白宇及聶遠等好戲之人合作的《風起隴西》；還有一套叫《愛情應該有的樣子》，Angelababy與前韓團Wanna One的台灣成員賴冠霖譜出一段甜蜜愛情故事。最後一套是由內地女星虞書欣和男星王鶴棣主演的古裝劇《蒼蘭訣》。

許瑋甯陳昊森「現身」造勢

另外，發布會除了介紹內地原創劇外，也有台劇和泰劇。其中台劇《第九節課》講述一段校園浪漫的禁忌師生戀，劇中兩主角許瑋甯和陳昊森「現身」宣傳造勢，呼籲大家密切期待。泰劇KinnPorsche The Series是以黑幫為題材的BL劇，預告片中除打鬥鏡頭外，有不少男男親密情節，內容露骨。