放下執著學會感恩 吳海昕被角色改變性格

最想回到過去

Sofiee表示《二月廿九》劇情主要圍繞她飾演的Yeesa穿越時空，改變命運；《940920》則交代Yeesa成長，專注尋找自我價值和學懂放下。談到平行時空，Sofiee相信有時空旅行，如讓她可以回到過去或未來，她會選擇回到過去。她說：「可以預知未來就不是未來，可以改變將來的事，人生就不好玩。回到過去，可以多些感受自己，因人生有太多突如其來的事情，過程未及感受便結束，例如跟親人和朋友道別，再跟他們經歷多一次。可以睇到宇宙大爆炸、人類起源等歷史就更好。」

人生拍過兩次拖

在《940920》Sofiee與劉俊謙出現第三者蔡思韵，在現實生活中，Sofiee稱感情世界有少許空白，只拍過兩次拖，一次是求學時期，短短幾個月就玩完，之後有一個拍拖5年的男友，可惜戀情也是無疾而終，未試過有第三者介入。已單身數年的Sofiee對愛情抱佛系，她說︰「問我要有什麼條件？我無條件，任何條件都不及一個感覺，希望有日能遇到一個互相都有感覺的人。」

疫下工作不減

《二月廿九》令Sofiee一炮而紅，獲得不少工作機會，角色Yeesa容易開心的性格更影響了她，「我以前很執著，專注在不開心的事上，且放得很大。但Yeesa吃一粒魚蛋都很開心，又會見到別人對她的好，影響到我現在很小事情都很感恩，以及不再給自己太多規限」。她透露今年有很多新嘗試，將於8月演出舞台劇，又接了一部電影，角色很硬朗，令她很期待。

記者︰柯美

攝影︰劉永銳

化妝︰Onki Lau

髮型︰Zap Tang @ Toni & Guy

服裝︰Cocktail Select Shop