《940920》劇情惹劣評 導演羅嘉駿認誤判願負最大責任

娛樂組

《940920》加入藝人客串有驚喜，引起話題，但也有人嫌串星無厘頭，對劇情沒幫助，惹爭議是第六七集的劇情，講述蔡思韵飾演的林楚凝一意孤行要做「遺憾修補服務」，利用穿越能力，幫相機舖老闆月（朱栢康飾），跟遇車禍喪生的太太死前對話，更胡亂爆事件可能與魚蛋（黃溢濠飾）有關，導致魚蛋被月殺死。由於情節突變殺人案件，加上月行徑瘋狂，令觀眾覺得似看另一部劇，一時間難以接受，加上林楚凝行為不合理。網民稱劇情流於造作，太貪心加入太多元素，又說服不到觀眾。

稱台灣版無懸疑成分沒奸角

監製兼導演羅嘉駿在社交平台撰文自責，稱為此連日失眠發噩夢，他說：「這次劇本上的失誤確實是我個人的判斷問題，我要負上最大責任，與編劇和演員無關。」他還原兩年前《940920》台灣版的故事，寫道：「故事中林楚凝是大學生，她和秋叔（余子明飾）都有『入相』能力，兩人一直都因『入相』後遺症受到短暫失憶的折磨。楚凝家是在海邊開民宿的，一次誤會令台灣交換生余家聰（劉俊謙飾）入住了他們的空房間，後來才知兩人小時候是好朋友，也為1994年發生的事感好奇。他們因『入相』能力而相熟，成立了神聖幾何學會。但楚凝一次意外下被困於時空循環，每天只能淋着雨坐在路邊，等待家聰的拯救。」這版本沒有阿月，亦沒有奸角或懸疑成分，也沒有勵德樓，家聰只有兩個目的，救回困在時空循環的林楚凝，和搞清楚1994年9月20日發生了什麼。

加大量元素填補劇情空缺

受疫情影響，去年5月台灣封關，不能往當地拍攝被迫改劇本。他說：「編劇房的愁雲慘霧，因大家都知道牽一髮動全身，基本上改了地點等於從頭開始，我們只有兩個月時間，前期就要開始籌備。所以到了埋班階段，我們的故事只有5集，距離開機只剩個半月。之後為了填補劇情的空缺，加入了很多元素，但又想保留某些台灣版的設計，以致很多劇情變得有形無神，甚至不能接受。我也開始混亂，出現很多誤判，以為有些情節可以輕輕帶過，怎知會出現災難性影響。說實話，我好像失去了判斷好壞的能力。」

想填補遺憾變了更大遺憾

羅嘉駿又稱，為《二月廿九》與《940920》忙活了4年，原本希望填補自己對《二月廿九》的遺憾，怎知帶來了更大的遺憾。他對團隊感到歉疚，但稱不是認輸，會再努力！對羅嘉駿吐心聲，導演彭秀慧留言：「只因為着緊才會感到遺憾、只因為想做得更好才會感到沮喪。」有網民稱原本要寄「刀片」給他，但欣賞導演的坦白，決定收埋刀片並繼續追劇。