【開箱】《社內相親》 霸道總裁與女職員 弄假成真愛

代友相睇 遇上老闆

香港觀眾可透過影視串流平台Netflix收看的《社內相親》，改編自韓國人氣網絡漫畫《我和社長相親相愛》，由《奇怪的拍檔》朴善浩執導、《沒禮貌的英愛小姐17》韓雪熙與洪寶熙編劇。全劇12集，逢周一二播出；至今播出6集，收視節節上升，由首播4.9%升至10.1%，並超越對手：tvN《軍檢察官多伯曼》及KBS《瘋狂愛上你》。

《社內相親》講述「富二代」姜泰武（安孝燮飾）是Gofood集團新任總裁，有型又聰明，做事講求效率，可是個性冷酷、說話苛刻及直率。他自小父母雙亡，與祖父姜多古（李德華飾）相依為命。祖父希望孫兒早日成家立室，遂安排了20個女生給他相睇。姜泰武雖然不喜歡，但心想反正要結婚，與其浪費20次相睇時間，倒不如直接與首名相睇的女生結婚。

首個相睇對象是海洋集團太子女陳映書（薛仁雅飾），渴望擁有命中注定浪漫愛情的她，討厭相睇，於是拜託好友申夏莉（金世正飾）代她出席。申夏莉在飯局扮壞女人，企圖嚇走姜泰武，後者沒嚇倒，反而對她產生好感，要求以結婚為前提開始拍拖。申夏莉後來才知道，相睇對象姜泰武原來是她的上司。自此為免被發現「詐騙」而遭解僱，申夏莉隱瞞真正身分，穿著華麗，並用假名「申金熙」，展開雙重生活。

愛情喜劇離不開錯綜複雜的感情關係，《社內相親》也不例外。申夏莉認識姜泰武之前，暗戀餐廳名廚李民宇（宋元錫飾）7年。可惜男方早有女友，令這段「四角關係」更加複雜。此劇結構簡單，輕易猜到劇情發展，幸節奏明快。首兩集姜泰武已知申夏莉並非祖父所安排的相睇對象，但仍將錯就錯，跟對方立下契約當假情侶，只為欺騙祖父。接着到第5集，姜泰武揭發「申金熙」與申夏莉屬同一人，一度因受騙感到憤怒，但已愛上對方，遂決定告白。

童年陰影靠女角化解

單靠一條愛情線，要支撐12集劇情，恐怕有點牽強。第6集開始帶出姜泰武兒時父母車禍雙亡後，對下雨天恐懼，這童年陰影，相信之後會由女主角為他解開；這鋪陳其實熟口熟面，《金秘書為何這樣》男主角同樣有一段兒時陰影，且與女主角有關，透過二人故事，道出男女主角緣分早定。《社內相親》有條副線，申夏莉的閨密陳映書對姜泰武秘書車成勳（金旻奎飾）一見鍾情，還成為鄰居。可惜車成勳不想與姜泰武認識的人扯上關係，陳映書的愛情路出現波折。

《社內相親》有點胡鬧，幸未算太荒謬，且適時配上笑點，例如姜泰武為騙祖父，在秘書車成勳協助下，編寫非常完美的虛假愛情故事，甚至設定了與「申金熙」相遇的日子及天氣。其中一幕講申夏莉設法擺脫姜泰武，罵他長得像鳥獸「始祖鳥」，氣得注重形象的姜泰武咬牙切齒。另外，姜多古是劇迷，經常幻想孫兒的愛情故事像電視劇般「狗血」，還模仿劇情，豪買靚衫給申夏莉，並包下餐廳讓她與孫兒撐枱腳。