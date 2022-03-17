《貓王》傳記片康城影展首映

導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）前作《情陷紅磨坊》和《大亨小傳》先後於2001及2013年獲邀成為康城影展開幕電影，相隔9年再有新片《Elvis》面世的巴茲雷曼，據報映期定於6月24日；由於近年康城影展規定，開幕電影必須同日在法國的戲院上映，未知負責發行的華納電影會否因此把映期提前，或只在康城首映。

片長195分鐘講「貓王」生平

被稱為搖滾樂天王的「貓王」皮禮士利（Elvis Presley），是20世紀最重要的流行文化象徵，導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）2014年宣布開拍傳記片，5年後稱湯漢斯會飾演經理人Tom Parker。「貓王」一角則鎖定《寶貝神車手》安素艾高（Ansel Elgort）、《鼓動真我》邁爾斯泰勒（​Miles Teller）、「快銀」艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）及One Direction成員Harry Styles等男星，最終由曾演出過《死無可死》、《從前，有個荷里活》等片的奧斯汀畢拿脫穎而出。他名氣雖不及前述男星，但緋聞不缺，跟《歌舞青春》雲妮莎侯堅絲（Vanessa Hudgens）拍拖9年的他，最近已轉投超模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）女兒Kaia Gerber的懷抱，未知5月在康城舉行《Elvis》首映禮，兩人可會拍拖亮相。

事實上，《Elvis》拍攝經過可說波折重重；2020年1月底在澳洲開鏡，未幾新冠疫情爆發，湯漢斯正是從美國飛抵澳洲後染疫，成為首名確診的荷李活影星，電影被迫停工，直到同年9月才重新開機。由於延期半年，本來扮演貓王父母的《爸爸可否不要老》男星盧夫斯施維爾（Rufus Sewell）和《聲聲相識》瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal）由於另有其他工作安排，劇組要另覓人選補上。《Elvis》首條預告片上月曝光後口碑不錯，然而片長195分鐘，卻是對觀衆耐性的考驗。

朴贊郁是枝裕和新片有望康城放映

據美媒《Variety》報道，除《Elvis》及《壯志凌雲：獨行俠》外，《開路先鋒》佐治米勒（George Miller）執導新片《Three Thousand Years of Longing》，由《奇異博士》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）主演，亦很大機會在康城亮相。另外，《原罪犯》導演朴贊郁新作《分手的決心》，由湯唯與朴海日擔正，以及《小偷家族》是枝裕和首次拍攝的韓片《Broker》，由宋康昊、裴斗娜等演出，亦很大機會在今年康城影展登場。正式主競賽名單預計下月第2或第3個星期公布。