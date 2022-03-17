兩子之母不放棄演員夢 梁靖琪拍情慾戲先問老公意見

梁靖琪（Toby）2004年加入娛樂圈，在無綫時，父親梁家樹是製作部高層，有演出機會會被指與父親有關，令她承受不少壓力，怕父母擔心。她近年學懂放下心理包袱，輕鬆面對，成為人母後對演戲感覺亦有轉變。

Toby現於父親的製作公司學習做幕後，有機會參演《家族榮耀》，飾演馬家二房女兒馬昭慈，是公司法律顧問，跟現實的她一樣想獲得父親認同。

搣甩「梁家樹個女」之名

Toby開心劇集在無綫播映後，得到不少觀眾讚賞，覺得她演技有進步；從朋友處聽到父親讚她，感到好開心。她說：「隨年紀漸長，又做了媽媽，沒有以前的急躁，較有耐性，思維擴闊了，在處理角色上有很大幫助。」

以前常被冠以「梁家樹個女」的Toby開心說：「除咗呢個名，仲成日畀人鬧，𠵱家啲人會叫我『梁靖琪』，感恩觀眾看到我的努力。」

滿足做二三線角色

劇中挑戰律師角色，Toby覺得最難是記專業用詞，覺得做母親後記性變差，幸好開拍前要在酒店隔離14天，她利用這段時間記熟對白。劇中她跟陳少邦及胡卓希有感情線，更有牀戲，劇情又講述她有不雅片流出。Toby透露拍攝前有跟丈夫傾過，對方覺得電視尺度有限，只是鏡頭交代，意識不會太大膽，好支持她演戲。

快將成為兩子之母，Toby雖然以家庭為先，但不會放棄做演員，有適合角色會接拍，暫定11月會再拍劇，老公好支持她的演戲夢想。

多年來Toby主要演二三線角色，會否希望做女主角？她說：「二三線角色都有好多發揮空間，每次演技有進步已好滿足，不一定要做女主角，見到好姊妹佘詩曼做主角壓力好大，覺得好辛苦。」

專心湊兩子 封肚不追女

Toby提到大仔Roman有點遺傳她的演戲細胞，經常做出有趣表情及動作。將來會否讓兒子入行？她笑言：「最好不要。」被問到是否較緊張兒子教育問題？自認佛系媽媽的Toby說：「最重要是小朋友開心及健康，與丈夫有共識，不會刻意催谷，看兒子逐漸長大，適合哪方面再發揮所長。」

今胎都是兒子，會否想再追多個女？Toby直認家人都期待她生個女，但兩個小朋友負擔好大，再追都未必一定是女，倒不如專心照顧兩子。

記者：葉靜文