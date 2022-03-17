住戶投訴屋苑除罩食飯 被斥欠同理心 林盛斌姜濤同撐速遞員

有網民拍攝一名速遞員在屋苑地下行人通道以手推車做飯枱，除下口罩食飯的照片，並稱感影響環境衛生，於是向有關物業管理公司及保安公司投訴。此事在社交網掀起議論，不少人認為投訴網民未有體諒，擔心速遞員會遭公司處分。

冇人想在垃圾桶旁食飯

林盛斌（Bob）有留意事件，在社交網發文斥投訴的網民欠缺包容，並寫道︰「呢個世界，好多嘢，冇百分百嘅啱定錯，但係有一樣嘢，係最基本嘅，就係包容。呢段日子，對速遞行業嘅影響非常之大，因為人手不足，好多時一個人要做三個人嘅嘢，一日幾萬單確診嘅時候，佢哋仍然辛苦工作，其實我真係好尊重每一名做速遞嘅工作人員。你估如果佢有得舒舒服服坐喺餐廳入面食嘢，佢會唔會選擇坐喺個垃圾桶旁邊食呢個飯盒？人哋已經匿喺一個盡量唔影響其他人嘅地方，諗住嗱嗱聲扒埋嗰兩啖飯，就繼續送貨送件，然後你影咗佢張相，放上網諗住公審再去投訴，其實唔可以話你唔啱，你係有你嘅道理嘅，只不過成件事，好冇同理心，好唔善良。」

心痛速遞員 被炒即安排工作

Bob表示若這名速遞員最後受到紀律處分，甚至被炒，請這速遞員聯絡他，他會立即給對方安排工作。Bob昨日接受《明報》訪問，表示︰「其實都是很基本的同情心、同理心，但原來有些人真的是沒有的。我不憤怒，只是有點痛心，希望這名速遞哥哥最後不會有事。」

圈中大批藝人都支持及認同Bob發聲，包括唐詩詠、陳自瑤、洪永城、陳敏之、孫慧雪、鄭世豪等。楊茜堯讚Bob講得好。吳若希說：「啱呀，人係要食飯嘅！呢啲咁嘅環境，大家互相包容吓啦！」袁偉豪說：「冇錯！一張相好難去定誰對誰錯，但有時候如果大家可以將心比己，停一停諗一諗，呢個世界就會少咗好多呢啲事情發生，會和諧很多。」

MIRROR成員姜濤昨晚在社交網上載速遞員被投訴照片，寫道︰「多一點尊重，多一點包容，多一點理解。」

速遞公司感激緊守崗位

很多網民到速遞公司的社交網留言希望不要處分該名速遞員，速遞公司昨日回覆，「大家不需要擔心，我們已慰問同事，並不會對他作出任何處分。疫情期間大家都辛苦，社會需要更多體諒和包容，希望疫情盡快過去」。公司感激每名堅守崗位的前線同事，全賴同事在疫情下緊守崗位，才能在艱難的環境下維持服務。

娛樂組