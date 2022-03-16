【開箱】續談《特權之惡》 題材豐富可惜內容雜亂

隨着電影步入尾聲，以為真相終於揭盅，芬恩父母跟生產精神科藥物「崔可西洋」的藥廠之間，隱藏不可告人秘密，更令芬恩感震驚的是，原來他兄妹倆甚至身邊好友，全都跟父母沒有血緣關係，究竟這些富裕的成年人為何要領養他們？結局在此不贅，只可說跟《訪·嚇》類似，但層次相差很遠。

影評不及格難添食

跟大部分Netflix電影一樣，《特權之惡》片尾埋下伏線，芬恩等人死裏逃生，看到公路旁邊的「崔可西洋」巨型廣告牌，隨即露出要跟藥廠周旋到底的強悍表情，然而女友薩蜜拉突然目露兇光，秘密身分終於揭穿。問題是此片口碑欠佳，在電影網站IMDb評分不及格，僅得4.6分（滿分為10），能否添食實在存疑。

說「特權」何惡之有

《特權之惡》劇情涉及鬼怪、巫術、邪教等不同題材，看似豐富其實雜亂，故事以少女自殺揭開序幕，引導觀眾猜想跟邪教活動有關，中段突然加入驅魔人角色，以及在家開壇作法的橋段，後期又以藥廠利用屍體生產精神科藥物來擾亂視線，結局更出現「借屍還魂」的集體巫術，情節比《X檔案》更天馬行空，亦更令人失笑。

電影以「特權」命名，原以為導演有意對當權者作出鞭撻，至少也要批判一下，結果同樣令人失望。如果說《訪·嚇》對種族歧視的隱喻令人拍案叫絕，《特權之惡》只屬狗尾續貂，究竟編劇希望透過此片帶出哪些信息？否定父母對子女的操控？揭發藥廠斂財的大騙局？年輕人不應濫交濫藥？抑或根本什麼都不是？