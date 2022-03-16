「哈仔」丹尼爾域卡夫拍拖睇首映 珊迪娜布洛停工照顧子女

現年57歲的珊迪娜布洛，因前夫謝西占士（Jesse James）出軌而離婚，其後以單親媽媽身分收養非裔男孩路易斯（Louis），2015年再收養女兒麗娜（Laila）。最近她接受美國娛樂節目《Entertainment Tonight》訪問時，自爆她將暫時停工，專心照顧一對12歲和10歲子女。

「當我工作的時候，凡事全力以赴，如今是時候把日子都留給家人，專心照料他們。」珊迪娜又表示，疫情期間她為保護子女而無所不用其技，「認識我的父母都知道，為了防疫我像發瘋一般，只為確保到訪我家的小朋友，絕對不會把病毒帶回家」。看來疫情肆虐兩年，令到珊迪娜對工作和家庭都有了重新體會。

「姊弟戀」愛得低調

說回《失驚無神闖謎城》首映禮，除了珊迪娜布洛和柏蒂夏里遜（Patti Harrison）等主要演員出席外，現年32歲的丹尼爾域卡夫更罕有偕「姊弟戀」37歲女星愛倫達克亮相，二人因合演電影《Kill Your Darlings》鬧出戲假情真，2012年開始拍拖，兩年後首次結伴亮相東尼獎頒獎禮，為哈仔主演舞台劇《The Cripple of Inishmaan》打氣。相隔8年後，他倆才再次一起行紅地氈，認真愛得低調。

香港延期4月上映

《失驚無神闖謎城》講述女作家莎治（珊迪娜布洛飾）擅長創作浪漫冒險小說，由於故事情節太逼真，貪婪富豪（丹尼爾域卡夫飾）誤信世上真有神秘寶藏，趁她跟新書封面模特兒艾倫（卓靈達譚飾）出席宣傳活動時，綁架二人一起踏上尋寶之旅。

除了上述演員外，荷李活「男神」畢彼特（Brad Pitt）亦會客串一角，星光熠熠。此片原定3月24日在港開畫，但受第5波疫情影響，本地發行商暫把映期推遲至4月21日，至於屆時戲院能否重開？仍是未知之數。