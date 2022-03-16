被爆發展地下情 甜笑認了解中 劉沛蘅同洪卓立日日都開心

記者：林蘊兒

Hillary在劇中飾演熊黛林（Lynn）長女，二人實際年齡相差僅11載，她憑童顏令演出沒有違和感。與Lynn同公司的Hillary承認起初都有擔心，「我一直被叫『Lynn師妹』，突然要改口叫她『媽咪』，覺得有點奇怪。可能大家最初不知我真實歲數，後來有留意便會覺得『嘩，原來你咁大。』不過都是好事，導演都認為我外表年輕，適合那角色才會找我演。拍完劇見到Lynn也照樣叫『媽咪』，她沒有抗拒，其實她好玩得」。

Hillary私下與Lynn不算太熟，覺得對方很有氣場，故首次合作拍劇特別緊張。Hillary感激師姐提點，教她注意鏡頭角度，最難忘演一場母女吵架戲被掌摑，她說：「場戲是真摑，Lynn起初好驚整親我，現場有幾部機，不同位置拍，為免度位難、做得太假和NG，我叫Lynn真打。」

恨與Chilam演情侶

拍劇時與多名圈中男神張智霖（Chilam）、羅子溢和黃浩然合作，Hillary直認被他們魅力迷倒。還爆Chilam曾大方請客，私下約一班年輕演員食飯互相認識，大讚他為人好sweet，並說：「無論有沒有化妝，Chilam一樣靚仔，尤其是他有酒渦。羅子溢好大隻，出席慶功宴穿背心爆肌，我大飽眼福。」

對於有傳《家族榮耀》監製梁家樹有意找原班人馬拍續集，編寫全新故事，Hillary表示沒有聽聞，不清楚，如果成事，最恨與Chilam再合作有感情線，自薦做他情人或女兒都可以，笑稱對方在鏡頭前很認真，鏡頭後像小朋友。

同洪卓立講生日快樂

Hillary表示開心接到「馬招娣」這角色，拍劇學到不少新事物，包括走位、望鏡頭和理解劇本，自此對演戲愈來愈有興趣，正上堂學戲，同時學唱歌自我增值。談到唱歌，Hillary早年曾和歌手狄易達拍拖，其後分手；3年前她為洪卓立歌曲《數寄屋橋次郎》擔任MV女主角，早前男方疑錯手在社交網站上載一張Hillary抱狗仔相傳緋聞。

追問Hillary現時感情是否已有着落？她起初避談，猶豫5秒甜笑回應：「我……我開心的，日日都開心，了解下先。」提到洪卓立剛過生日，她有什麼表示？Hillary說：「我有同他講生日快樂。」會否因疫情常困在家，阻礙二人了解？她說：「疫情下阻我工作就真，應該事業為上。」她藉同門的馮允謙擋駕，刻意提二人合作拍MV後成為好友，扯開話題稱有向對方請教唱歌，以及多謝他的鼓勵。

唱主題曲激發歌星夢

Hillary解釋早前有份唱節目《膠戰S2》主題曲《膠On》，第一次入錄音室，唱後覺得幾好玩，趁疫情留家苦練歌藝。不過她目前還稍欠信心，所以唱歌有些怯，自嘲唱得不好，有待多練習，夠信心也考慮當歌手向樂壇發展。

先後在ViuTV和TVB亮相，Hillary開心能成功入屋，又多謝網民沒有狙擊她，只知劇集是外購劇，本身沒有指定要拍哪個台的節目，都是跟公司安排的工作。至於傳《膠戰》可能籌備開拍第三季？她暫時未收到通知，希望再參與演出。受疫情影響，Hillary全部工作都要延期，這星期開始開工，會狂消毒，工作完即刻戴口罩，做足防疫措施。

髮型：Terry Yeung@Yonda Hair

服裝：Iris & Ink from THE OUTNET