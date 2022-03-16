花姐透露洽談中 Anson Lo未落實拍喪屍西片《重慶大廈》

該片由曾獲Festival of Cinema NYC最佳導演獎的英國導演Bizhan Tong執導。消息指該片演員來自世界各地，除Anson Lo外，還有《單身即地獄》韓國男星崔時訓、《進擊的巨人》日本女星武田梨奈、新加坡男星陳泂江、《嚇鬼阿嫂》泰國女星Davika Hoorne，以及香港的李施嬅、陳瀅及張繼聰等，電影預計明年夏天上映。

不過導演黃浩然在社交網轉發有關《重慶大廈》拍攝報道時，稱Bizhan Tong過往會以電郵或透過某些藝人經理人公司接洽，但有時藝人未落實演出已向傳媒透露拍攝消息，其實只是初步聯絡，仍未簽約，或者最終未必能開拍。昨日《明報》聯絡黃浩然，他回覆說不回應。

Anson Lo經理人花姐（黃慧君）接受《明報》訪問，對於導演黃浩然在社交網提及關於Bizhan Tong的事，她表示目前未落實接拍，她說：「放心，我哋會睇清楚，𠵱家仲係洽談中，未落實合作。雖然我哋好想有機會畀更多人認識，但係我哋有小心scan過公司背景同劇本。」

獲邀演旅客 李施嬅：傾緊細節

李施嬅被問到是否接拍《重慶大廈》，她說：「已收到通知，仲傾緊細節，應該暑假開拍。」她透露在片中飾演旅行團其中一名團友，若成事會跟Anson Lo首次合作。

娛樂組