疫下婚禮 難忘山邊執樹枝 吳浩康爆喊迎娶郭思琳

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昨日是吳浩康與郭思琳大喜日子，疫情關係未能邀請太多親友出席，吳浩康感不好意思，希望親友們見諒。他表示前兩晚已緊張失眠，綵排時亦眼淺流淚，「我朝早起身去睇場地，幾攰同幾緊張。朝早我綵排時已經喊了」。直到正式註冊，他喜極而泣。他稱無想過註冊這麼緊張，有好多感動，特別是見到爸爸。郭思琳稱受吳浩康影響也忍不住爆喊，她笑稱吳浩康太眼淺，要反過來安撫他。

郭思琳滿意愛的宣言

婚禮儀式簡單而隆重，吳浩康表示「愛的宣言」的深情說話，自己度了很多個晚上，「都是圍繞多謝她，多謝她願意嫁給我，願意同我一齊經歷我們的人生，願意同我一齊去遮風擋雨。我們各自對大家作出承諾，多謝大家祝福及關心」。郭思琳笑言滿意老公愛的宣言，「他跟我結婚已是一個承諾，他不用講我已經收到晒」。

吳浩康表示疫情下結婚有難忘回憶，雖然未能有一個十全十美的婚禮，但感謝太太包容，都是疫下一個完美婚禮。他透露準備婚禮發生不少蝦碌事，「因為現在速遞、運輸都受到影響，我們訂了好多裝飾趕不及送來，最後我們去山邊執樹枝，完成婚禮的裝飾」。

婚後變謙卑 學做好老公

他們正式結為夫婦，坦言要調整心態，很多事情重新學習。吳浩康說：「之前對事睇法、價值觀都不同，現在我變得謙卑。過往當大家溝通有問題時，會覺得『你唔明白我』、『我係啱嘅』、『我識呢件事，你應該要聽我講』，現在會調轉，『可能有啲嘢我唔知呢』、『可能我未識呢』、『可能我唔了解呢』，我都需要重新學過，希望可以幫到個關係。」郭思琳亦表示努力學做好太太、好媽媽，「如何相處是人生課題，太多要學，好多人都話結婚後是另一個境界，我都想快點經歷，睇睇有幾恐怖」。

讚老婆有孝心「超過滿分」

吳浩康大讚老婆有孝心，他說：「我鍾意太太是好率直、好簡單的人，有什麼就講什麼，同她相處不用估。她不止對父母好上心、好愛惜，對其他屋企人都好關心、好照顧，好欣賞她對家庭這個態度。」給太太多少分？他賣口乖說：「嘩！畀太太幾多分都不夠，不可以亂畀分，這個是我剛新婚學識的事，太太一定超過滿分啦。」

期待BB出世 仔女都鍾意

吳浩康稱BB性別暫時保持神秘，「仔定女都鍾意，我好期待，因我們第一次做爸媽，好多都未學識，我們的焦點都放在BB上」。他透露收到英皇娛樂老闆楊受成的祝福，感到非常開心，「老闆睇着我成長，照顧我20年，算是我半個爸爸，獲尊敬的人祝福，是好大的禮物，我好開心，楊生話封大利市給我的BB」。

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