【明報專訊】俄羅斯入侵烏克蘭戰火未停，無論是出席美國影評人選擇大獎（CCA）或「英國奧斯卡」BAFTA的荷李活眾星，繼續為和平發聲；頒獎禮舉行前，BAFTA主席Krishnendu Majumdar首先向烏克蘭人民致敬，「我們有很多會員都來自烏克蘭」。《犬山記》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）在紅地氈受訪時亦提到，支持烏克蘭並非只是戴個徽章表態，而是落實捐款，並向政客施壓，好讓英國成為烏克蘭難民的避風港。擔任頒獎禮主持的莉寶韋遜（Rebel Wilson）介紹《心之旋律》女星愛美莉鍾斯（Emilia Jones）上台獻唱《Both Sides Now》時，則重演早前美國獨立精神獎（ISA）頒獎禮，諧星夫妻尼克俄夫曼（Nick Offerman）及美瑾梅娜莉（Megan Mullally）遙向俄羅斯總統普京舉中指「致敬」的行為；《蝙蝠俠》安迪瑟克斯（Andy Serkis）宣布最佳導演得獎名單，亦不忘批評英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）在接收烏克蘭難民的行動上反應遲緩。