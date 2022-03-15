韋史密夫同日英美稱帝 《犬山記》包辦最佳電影導演獎

《王者世家》韋史密夫（Will Smith）情况相同，同日包辦兩大頒獎禮的影帝殊榮，他亦選擇留在洛杉磯，親自領取CCA獎座，片中飾演網球名將威廉絲姐妹父親的韋史密夫致謝時，再次感謝二人，「讓我演繹你們的故事，它啟發了現場每一個人，以及世上所有人」。

反觀獲頒最佳男女配角的《心之旋律》賽高素（Troy Kotsur）和《西城故事》亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose），寧願犧牲換衫時間，都要親自亮相兩大頒獎禮，以顯最大誠意。

繼美國演員公會頒獎禮（SAG）後，謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）再憑《神聖電視台》榮膺CCA影后，但她因事缺席，改為拍片致謝；BAFTA影后則爆冷落在《愛情，來過之後》祖安娜施家蘭（Joanna Scanlan）身上，後者擊敗《GUCCI名門望族》Lady Gaga等強勁對手得獎。

若以獎項數量計算，《沙丘瀚戰》成為BAFTA大贏家，分別獲頒最佳配樂、攝影、布景設計、音響及視覺效果合共5獎；早前橫掃「日本奧斯卡」日本電影學院獎的《Drive My Car》，贏得最佳非英語電影。

另外，憑《GUCCI名門望族》角逐BAFTA及CCA最佳女主角的百變天后Lady Gaga，昨日連走兩場，她在CCA聽罷金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）獲頒SeeHer女性電影人獎的致謝辭，提到她努力改變業界的種族和性別歧視問題，Lady Gaga忍不住感動流淚。荷爾芭莉重提首次自導自演電影《逆轉擂台》的原委，並稱能夠生於女權抬頭的時代，感到非常驕傲。