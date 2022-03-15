《蜘蛛女之吻》金像影帝威廉赫特逝世

威廉赫特2018年透露患前列腺癌，而且已擴散至骨，當時他稱接受了另類化療，效果不錯，撿回一命。他的兒子Will在聲明中沒提到威廉是否因此病辭世，「威廉赫特於2022年3月13日過世，這位受人敬愛的父親和奧斯卡得獎演員72歲生日前一周，因自然因素安詳離世，家人隨侍在側」。

讀完神學再進修演技

威廉赫特1950年在華盛頓出生，父親任職外交官，所以童年遷居多地。雙親離婚後，威廉母親改嫁給《時代》雜誌創辦人亨利魯斯（Henry Luce）的兒子，並帶着威廉和兄弟遷居紐約。威廉在名校塔夫茨大學神學系畢業後，曾到英國修讀戲劇1年，之後獲紐約著名學府茱莉亞學院取錄進修演技，當時的同學包括《超人》基斯杜化李夫（Christopher Reeve）和《暴雨驕陽》羅賓威廉斯（Robin Williams）。

威廉赫特的演藝事業由舞台劇開始，1980年首次拍電影《驚變》，扮演年輕科學家，以自己為實驗對象，已受到矚目。願意接受不同角色的他，很快聲名鵲起；1年後演出羅蘭斯卡士頓（Lawrence Kasdan）執導《焚身》，更展開雙方合作的契機，羅蘭斯其後執導的《山水又相逢》、《稀客》等，均由威廉擔正。另外，他在《血灑紅場》扮演蘇聯警察、在活地亞倫（Woody Allen）執導《拾夢情真》飾演富裕而冷漠的丈夫，以及重拍山田洋次名作《幸福黃手絹》，扮演跟高倉健的同一角色，都給觀衆留下深刻印象。

連續3年問鼎奧斯卡影帝

1986至88年連續3屆奧斯卡，威廉赫特分別憑《蜘蛛女之吻》、《無言的愛》及《富貴浮雲》角逐最佳男主角，據報歷來只有9名演員有此紀錄，他並以《蜘》片同性戀囚犯角色，先在康城影展稱帝，於奧斯卡再下一城。2006年威廉憑大衛哥倫堡（David Cronenberg）執導《A History of Violence》，再獲提名最佳男配角。近年他參演過不少Marvel超級英雄片，包括在《新變形俠醫》、《美國隊長3：英雄內戰》、《復仇者聯盟4：終局之戰》及《黑寡婦》扮演將軍Thaddeus Ross，相信年輕觀衆對此較有印象 。另外，他2009年曾來港出席《第3屆亞洲電影大獎》，並宣傳在香港國際電影節首映的美國版《幸福黃手絹》。

威廉赫特的死訊傳出後，曾跟他在《俠盜‧驕雄》合作過的羅素高爾（Russell Crowe），以及馬克路法奴（Mark Ruffalo）、安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）等影星，紛紛在社交媒體留言悼念。