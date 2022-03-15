向富貴女友求婚成功 伍富橋榮升「億萬駙馬」

伍富橋接受《無綫娛樂新聞台》訪問分享求婚過程，他說：「其實我在這個月不停求婚，方法層出不窮，試過睡前、飯前、煲劇中，最後在佈置好的酒店房間，估計女友被我誠意和努力打動，才肯應承。她沒有感動到喊，喊的反而是我，一邊哽咽一邊講求婚說話。」又自爆女友之前見他求婚都好驚，會立即拉他起身，曾試過綁鞋帶扮求婚，Shirley一見立即跑走。伍富橋表示不知為何一見到女友就好想和她結婚，並說：「無論生活和工作，她都能給予我很多意見，可以帶着我進步，大家一齊進步好緊要，這樣先可以行得長。」

未婚妻Shirley不但學歷高，家族從事物流、食品生意及麻將館，身家以億計。伍富橋早前出席活動時曾表明對被稱「億萬駙馬」不介意，認為每個人對有錢定義不同，拍拖只着重相處，大讚Shirley性格爽直、聰明和處事成熟。

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