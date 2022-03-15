柳應廷入選角逐「全球百大俊男」 Anson Lo推新歌跳舞版贈神徒

為MV獻舞跳到腳軟

Jer早前推出新歌《MM7》，MV中4個造型令人眼前一亮，相當百變。前晚他於YouTube公開逾5分鐘幕後花絮，分享拍攝過程，以及向粉絲解構每個造型代表他內心的不同面向。配合不同造型，Jer戴不同顏色隱形眼鏡，又戴鼻環，還因戴面罩壓到面上有痕。

他直認應付形體舞蹈最累，有一幕累到頂不住，跳完後腳軟。Jer獲導師稱讚是神級表演，表現出怪的感覺，可以成為舞王。Jer說：「這個MV沒有規限自己，要我做什麼都可以。」不少粉絲留言說感動，讚Jer對音樂的熱誠，不惜為藝術犧牲。

Anson Lo送神徒白色情人節禮物

Anson Lo上月25日推出新歌《Mr. Stranger》，MV至昨日已逾500萬點擊次數。他前晚宣布昨日白色情人節推出《Mr. Stranger》Dance Version，分享黑白預告，他與舞蹈員勁舞，粉絲讚是最好的情人節禮物。

娛樂組