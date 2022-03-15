香港國際影視展揭幕 無綫曬冷推介近20部作品

【明報專訊】「香港國際影視展（線上版）」昨日揭幕，由於疫情關係，今年已第二年以線上形式舉行。無綫、ViuTV及各大電影公司同推介新作品。無綫曬冷推介近20部已拍攝及籌備中的劇集，還有不少綜藝節目。今年香港回歸25年，無綫製作回歸劇系列，分別是5部單元劇及15集連續劇，早前郭晉安、周嘉洛、何廣沛、陳曉華等演出的15集劇《回歸》與單元劇《曙光》已開拍。從無綫發布的資料顯示，另外4部單元劇分別是陳山聰與唐詩詠主演的《我的驕傲》、姜大衛與龔嘉欣主演《究竟天有幾高》、陳自瑤與陳展鵬主演《母親的乒乓球》，以及周嘉洛與江嘉敏主演的《神奇的燈泡》。