惠州4.1級地震 眾星感震動 鄭秀文嚇呆 張敬軒：點解手機無怪叫

娛樂組

鄭秀文（Sammi）在社交網上載自拍的驚訝表情視頻，稱感受到地震，「feel到地震，差不多在凌晨2時30分，有郁動兩三吓」。從片段中，還聽到疑似家具搖晃聲。

張敬軒（軒仔）則寫上：「半夜地震，震到呆一呆揮手區。」他笑稱剛好肚餓，在想吃什麼時就震了，震到他想出答案，選擇吃了個齋粉。軒仔又好奇是次地震手機沒響起政府的「緊急警示」，「呢啲時候個電話應該怪叫，但係點解又唔叫」。隨後亦不忘為自己歌曲《餘震》宣傳，「應該唔會有餘震，因為餘震喺我度」。他又應網民要求清唱幾句《餘震》。

On仔大腦搖晃 以為確診後遺症

早前確診康復的陳健安（On仔）同樣感受到地震，還以為是後遺症，他說：「大腦搖晃。我以為自己心跳加速。」鄧麗欣和湯洛雯以為發噩夢。麥明詩亦好奇是次地震沒響起政府的「緊急警示」，她說：「有無人好似我一樣剛剛嚇親。」並Hashtag「#還我emergency alert」。

洪永城當時正在打機玩VR遊戲，他以為效果那麼好，不敢相信是地震，他說：「我唔敢相信，香港都有，咩都可能發生，仲未回到魂。」他的太太梁諾妍感到地震時正在泵奶，她驚訝說：「嘩！泵緊奶成幢樓在震。」她之後又搞笑說：「我以為有人好大力拍門，Tony（洪永城）玩緊VR版Biohazard，然後我以為係啲喪屍要衝入嚟。」

周慧敏地震一刻與貓仔對望

周慧敏上載穿睡衣舊照，寫道：「頭先地震，我們跑馬地區感覺到震了幾吓，比較強烈，當時我和貓仔在房，大家登時抬起頭互相對望。先生在客廳看電視，還以為貓仔在他的椅子下搗亂打架，才有這樣的震動。剛公布是惠州對開海面4.1級地震，希望大家都無事。」地震時正在煲韓劇的趙學而感覺到屋企搖了一下，「我間屋搖咗一下，係成間屋搖咗一下」。之後她再說：「明明睇緊啲浪漫嘢，嚇一嚇唔記得停機，唯有返轉頭再睇。」

黃秋生：要市民通知天文台

黃秋生非常勞氣，他在社交網說：「香港幾時變到咁，地震要市民話畀天文台知？香港感覺地震一分鐘後，市民立即通知咗天文台嘞。」林日曦寫道：「咁我去查吓地震屬於第幾級，我估傳到嚟香港，剩番2級左右。然後我發現，樓上細路發癲揼地時個震度屬於第3級。上個禮拜緊急警示，部電話震度屬於第7級。」