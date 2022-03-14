《一家人大戰機械人》 膺安妮獎最佳動畫電影

【明報專訊】有「動畫界奧斯卡」之稱的第49屆安妮獎前日舉行網上頒獎禮，古天樂投資兼任監製的《一家人大戰機械人》橫掃最佳動畫電影、導演、劇本及配音等8個獎項，成為電影部門的大贏家。跟《一家人大戰機械人》同樣在影視串流平台Netflix播放的動畫劇集《奧術》，改編自著名電玩《英雄聯盟》，賽前獲得9項提名，包括最佳導演、劇本、配音及動畫效果等，結果全部得獎，加上《瑪雅與三劍客》及《我做得到！小科學家艾達》分別獲頒最佳兒童及學前電視動畫等獎項，帶挈Netflix合共贏得20個獎座。反觀動畫王國迪士尼僅得《奇幻魔法屋》及《無限可能：假如…？》拿下最佳音樂和剪接等技術獎。