《犬山記》珍甘比恩奪導演公會獎

現年67歲的珍甘比恩，早於1994年已憑《鋼琴別戀》獲DGA及奧斯卡最佳導演提名；相隔28年捲土重來，成為首位兩獲奧斯卡提名的女導演之外，前日在DGA更擊敗《西城故事》史匹堡（Steven Spielberg）、《沙丘瀚戰》丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）、《貝爾法斯特》堅尼夫班納（Kenneth Branagh），以及《甘草薄餅》（Licorice Pizza）保羅安德遜（Paul Thomas Anderson）等對手，奪得DGA最佳導演殊榮，亦是繼《拆彈雄心》嘉芙蓮碧格露（​Kathryn Bigelow）與《浪跡天地》趙婷後，第3名女導演得此殊榮。

瑪姬基倫荷膺新導演獎

珍甘比恩在《犬山記》演員謝西派蒙斯（Jesse Plemons）和姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）陪同下到場，並從去年最佳導演趙婷手上接過獎項。珍甘比恩先是多謝副導演，稱製作《犬山記》艱辛，但對方幫助她克服恐懼。珍甘比恩其後又稱去年很以趙婷為傲，「她創造了歷史，令很多事情變得更好；我在此因為我也關注女性能否發聲，對於下一代電影人，我感到很興奮，瑪基姬倫荷就拍了一部出色之作」。

演而優則導的《聲聲相識》女星瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal），憑《失去的女兒》贏得最佳新導演殊榮，撼低《夢想期限tick, tick... BOOM!》連曼路米蘭達（Lin-Manuel Miranda），以及同樣由演員轉型做導演的《Passing》莉碧嘉荷爾（Rebecca Hall）等對手，而且亦是此獎成立7年以來，繼《寶貝童年》 艾瑪夏維（Alma Har'el）後，另一名得獎女導演。瑪姬致謝時自言珍甘比恩的《鋼琴別戀》改變了她的人生，一直想成為導演公會一分子的她稱，要找兩名保薦人簽名，瑪姬表示其中之一會是其導演父親、《赤子情深》史提芬基倫荷（Stephen Gyllenhaal），另一她則請求坐在距離頒獎台不遠處的史匹堡幫忙。

《沙丘瀚戰》導演致敬史匹堡

除了瑪姬基倫荷求助外，前日DGA頒獎禮也恍如史匹堡的致敬大會，每名入圍角逐DGA的導演都會頒發獎牌以示嘉許，輪到《沙丘瀚戰》丹尼斯維爾諾夫上台時，特別感謝史匹堡啓發了仍是小男孩的他，「這麽多年以後，你依然啓發了我很多」。

另一方面，《不作虧心事》史派克李（Spike Lee）獲頒終身成就獎；史丹利尼爾遜（Stanley Nelson）憑《Attica》奪紀錄片最佳導演。劇集方面，戲劇、迷你影集及喜劇的最佳導演，則分別頒給《傳媒家族繼承人》馬克米盧（Mark Mylod）、《地下鐵道》巴利鎮堅斯（Barry Jenkins）及《職業槍手》露西亞安尼洛（Lucia Aniello）。

回應《犬山記》被評「垃圾」

《犬山記》揚威DGA，但《星夢情深》資深男星森艾略特（Sam Elliott）早前批評《犬》片是「垃圾」，斥它借西部牛仔影射同性戀，卻毫無西部片元素。珍甘比恩前日出席DGA時沒迴避傳媒有關森艾略特的提問，「對不起，但他實在有點八婆」，她自言更宏觀看西部片，認為對方的言論帶性別歧視。