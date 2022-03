玩轉多重宇宙 SXSW電影節掀序幕 楊紫瓊新片贏掌聲

【明報專訊】鼓勵創意的SXSW電影節前日在得州開鑼,受疫情影響停辦兩年後,楊紫瓊主演的《Everything Everywhere All at Once》獲邀成為開幕電影,片中陷入稅務問題的她,穿梭多重宇宙,加上連場武打,據美媒報道,觀衆的反應甚佳,現場報以熱烈掌聲。