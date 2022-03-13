台劇兩幕後收工墮谷亡 炎亞綸發起罷拍要求交代

「人命平等 一樣寶貴」

炎亞綸昨日在社交網撰長文，表示與離世的攝影師多年前曾合作，沒想到再次重逢卻是憾事，他真的沒辦法接受。他稱製作單位沒給出合理交代與正確態度時，他將與該劇所有演員，停止與該製作單位合作，並且堅持以正確的安全措施及合理的工時，與符合劇種成本付出為前提來繼續下次的合作。他說：「人命平等，一樣寶貴，不分貴賤，沒有高低，你我都有責任，不要心存僥倖。」

炎亞綸稱前天回程時收到不幸消息，他說：「我不斷問自己，到底我該堅持的底線在哪裏。我該為了我覺得『應該做到的事』，以及『應該捍衛的權益』捍衛到哪裏；捍衛到大家覺得找我拍戲是麻煩，還是應該滿足安全條件而甘願多花成本呢？」他又認為台灣劇圈的工作人員是常被忽略的一群，因而造成人才出走，憾事不斷發生，像是疲勞車禍、過勞死亡，以及如今的墮谷等。他懇求演員們、工作人員們及相關單位，正視問題、解決問題，一同提升台劇拍攝環境。

姚愛寗：抱歉讓你們用生命換提醒

姚愛寗亦在社交網撰文，提到過去自覺渺小而妥協不平等待遇，希望正視工作安全問題。她說︰「願雄爺和阿祥能一路好走，很抱歉讓你們用生命換來提醒，但願這份提醒的重量，能真正帶來改變！」

張睿家：出道多年沒這麼沉痛過

張睿家發文哀悼：「事發到現在，還是難以接受，難以相信，明明昨（前）天我們還一起在為新戲奮鬥着。」他感慨道：「出道拍戲多年，沒有這麼沉痛過！」他期盼大家能好好保護自己，不讓憾事再發生。

製作單位全面停拍 協辦後事

對於炎亞綸要求劇組交代，《初擁》製作單位發出聲明，表示劇組想盡最大努力完善每個拍攝環節，一視同仁照顧所有演員與工作人員，面對這突如其來的意外，相當沉痛但難辭其咎，會負起該負的所有責任。製作單位又稱，「拍攝現場安排4名專業救難隊人員於溪谷戒備，於拍攝現場釘拉安全繩索，並在本劇拍攝前皆已為各演員與工作團隊安排保險事宜。面對收工時的不幸意外，實在始料未及」。劇組目前將全面停拍，全力協助家屬妥善處理後續事宜，並協助警方了解事發經過。

娛樂組