ViuTV再辦口罩小姐選舉 ERROR繼續做主持

【明報專訊】ViuTV繼去年舉辦《最後一屆口罩小姐選舉》再有新搞作，標榜因戴口罩依然繼續，成為人類活動的新常態，所以口罩小姐選舉亦應順理成章舉行第二屆，今年決定舉辦《尾二一屆口罩小姐選舉》，亦再次由ERROR成員肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）及吳保錡擔任主持，昨日開始接受報名，以「兩個口罩都擋唔住你嘅靚呀！」呼籲。參賽者要具備4項條件，年滿18歲的女性；持有效香港永久性居民身分證；不受任何其他合約條款限制，以致不能參與任何與《尾二一屆口罩小姐選舉》有關的項目及活動；並非香港電視娛樂有限公司之員工及家屬。