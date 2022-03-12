通過檢測職藝員全天候留宿電視城 無綫下周實施「閉環式」工作

無綫電視企業傳訊部總監黃德慧接受《明報》訪問，承認為應對疫情，下周將實施此計劃。她稱早前廣播及新聞部門已測試可行性，「為全民檢測及疫情最差的情况預備，到時可能遇到禁足和不可以跨區工作的問題，加上避免員工交叉感染，預演如何適應。目前約有100名通過檢測的同事參與這計劃，全天候留宿電視城內，暫定3周，首批會有《東張西望》、《愛•回家之開心速遞》及抗疫節目的同事」。她表示會有足夠物資及休息地方，無綫電視城有便利店、餐廳及休息室等，公司會安排睡袋。至於有指劇集及節目不夠存貨？黃德慧表示王祖藍在內地正製作節目，亦有其他地方同事幫手。

許家傑接受公司安排

《東張西望》主持陳庭欣回覆《明報》稱未收到公司確實資訊及詳細安排，一切待公司進一步聯絡。她相信如真的實行，公司會有妥善安排給所有台前及幕後員工。

演出《開心速遞》的許家傑說未收到通知，如需要會接受，這樣亦可保障藝人，確保在電視城內的同事通過檢測，以及隔絕與外界接觸。

娛樂組