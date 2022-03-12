「安心事件」3年 事業無起色 許志安加盟環球唱片博翻身

昨日有消息稱許志安（安仔）約滿太陽娛樂後，已加盟環球唱片，跟譚詠麟、張學友、陳奕迅及側田等做同門，有望在音樂事業上大翻身。

傳黃劍濤伸援手

安仔早年曾是環球旗下正東唱片的歌手，有指獲曾與他共事的環球唱片大中華區董事總經理黃劍濤伸出援手，陪他共渡難關及重新出發。環球唱片發言人昨日回覆傳媒證實安仔加盟消息，「許志安已簽約環球，再續合作緣分，他早期曾加盟正東，現在再次加盟環球大家庭。工作計劃稍後公布，謝謝」。

粉絲支持 期待復出

安仔昨日未有更新社交網回應事件，但很多粉絲到他的社交網留言表示支持，說等了3年終於聽到他復出的消息，支持及期待他復出，想快些聽到他的新歌。有寫道：「好掛住你嘅歌聲，一日偶像一世偶像！」

曾上音樂節目 赴台拍劇

安仔2019年4月16日被爆與黃心穎車廂激吻，「安心事件」令全城嘩然。安仔同日舉行道歉記者會並宣布暫停工作，形容自己是「壞咗嘅人」，說當晚飲了很多酒而「起咗色心」。雖然事業受重創，但安仔獲太太鄭秀文原諒。

2020年6月安仔復工亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》，他表示獲老婆鄭秀文支持和鼓勵，經過沉澱、靜思、反省及學習後成長很多，覺得是時候再出來面對群眾，重新出發。不過之後他未有其他工作安排，繼續停工。直至去年4月「安心事件」發生兩年，安仔赴台灣拍攝電視劇《接招吧！製作人》，在單元故事中飾演香港歌手。兩次試水溫後，安仔的工作再度停頓，亦未有公開露面。他之前間中有在社交網上載彈琴視頻，令不少粉絲留言讚賞，有追問他何時出新歌，希望他開直播唱歌跟歌迷見面。

娛樂組