【開箱】《血光之旅》 誰殺死我的閨密？

主角「斷片」好友失蹤

《血光之旅》剛於3月3日上架，電影改編自英國暢銷女作家莎拉奧爾德森（Sarah Alderson）同名小說，事實上莎拉不單提供故事，更親自為電影撰寫劇本。

故事講述麗冬美絲達飾演人妻貝絲，跟回復單身的閨密凱特相約到克羅地亞旅行期間，後者突然人間蒸發，貝絲為了尋找好友，同時向警方證明自己清白，必須跟時間競賽，盡快解開謎團，然而真相卻是如此不堪。

《戰逆豪情》女星姬絲汀華夫（Christina Wolfe）飾演凱特，剛與前夫阿杰離婚，為了慶祝回復自由，於是相約貝絲來一趟周末旅遊。二人曾是大學室友，雖然性格迥異，感情卻是深厚。凱特首先抵達當地，租用豪華民宿，貝絲隨後而至，久別重逢格外興奮，她倆先到高級餐廳用膳，再到著名夜店狂歡。雖然貝絲並不享受酒色生活，但為免掃女友的興，只好勉為其難，應酬兩名新相識的男子。

一夜瘋狂過後，貝絲宿醉乍醒，發現凱特不在民宿，客廳留下斑斑血迹，致電對方亦未能聯絡，情急之下於是報警，觀光科男警員柏維奇卻愛理不理，她只好向的士司機扎因求助，貝絲老公勞勃接報亦趕赴當地，可惜為時已晚，最後警方在海面發現凱特屍體，令貝絲悲傷不已。

（明天再續）