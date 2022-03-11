疑醉酒失控 爆粗鬧餐廳食客 曹格願承擔後果拒道歉

近日網上流傳「知名歌手酒醉鬧事」兩分鐘片段，片中人以英文粗口鬧隔籬包廂客人，還向餐廳職員掟物件，雖沒拍到正面，但爆料者稱該男歌手有醉酒前科，不少網民猜測是曹格。台灣警方已證實確有此事，稱案發於本月7日晚依《社維法》送辦。

望爆料者把事實還原

曹格昨日在社交網發文回應，寫道︰「我保持安靜讓台灣警方和法律往下調查，我尊重台灣的警察和法律，願意承擔一切後果。但我也希望爆料者也可以去做筆錄把事實還原，而不是單邊的爆料。這樣會誤導整件事情的真相。接下來一切交給警方處理，在此之後不再回覆。再次謝謝關心及愛我的人。」

據餐廳方面透露，曹格經理人願意賠償餐廳損失，盼能透過餐廳和解，但曹格不願意向對方道歉，並指控對方只提供對他們有利的證據。曹格接受台灣《鏡週刊》訪問時稱，因隔壁包廂客人音量過大，他請餐廳職員幫忙反映，沒想到對方拒絕收細聲浪還爆粗，他才發火「回敬」。曹格說︰「我在明，他們在暗處，只提供有利他們單方面的影片。那天警察到現場蒐證，有所有人的口供，警察有完整紀錄也說沒事，應該是『那個人』要我道歉， 藉此勒索我。我才不會道歉。」曹格太太吳速玲說：「抱歉不回應，以曹格唱片公司回應為主。」曹格經理人未就事件回應。

多次醉酒鬧事險釀婚變

曹格曾被多次醉酒鬧事，包括2009年與側田在中環醉酒爆衝突。太太吳速玲曾為曹格多次醉酒鬧事感失望，更一度帶子女離家，曹格為挽回婚姻承諾戒酒，稱做不到就捐1000萬台幣予慈善機構。

娛樂組