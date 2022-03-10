【開箱】《最親密的陌生人》 復仇天使與逃離家暴的新生

美國小說「落地生根」

《最親密的陌生人》講述跟伴侶Dave育有兩女一子的Megan，終於答允對方求婚，籌備婚禮之際，接到陌生人送到家門前的問候卡，還知道Megan的真名是Cassie，因而惶恐不安。Ray原是很有才華的新聞攝影師，女友17年前突然失蹤後一蹶不振，淪為狗仔隊，專門偷拍名人明星照片。某日與好友Guy到夜店狂歡，數天後，後者臨盆在即的女友Simona登門問Guy的下落。資深刑警Michael對17年前男子Stewart離奇失蹤懸案耿耿於懷，如今跟前妻Erin仍在前線拍檔查案，但在Stewart失蹤紀念日當天，有一名年輕人Carlton光顧夜店後失蹤。到底Megan有什麼難言過去？Ray的好友Guy何以失蹤？Stewart和Carlton在同一天失蹤，到底巧合，還是Megan、Ray、Michael都是舊相識？3名失蹤者與他們是否有着千絲萬縷的關係？

Netflix投資電影及劇集內容都有一套策略，以劇集為例，賴恩梅菲和桑達拉姆斯已是不同套路，前者熟悉LGBTQ社群及題材，桑達則抓緊一般女觀眾的品味及喜好。哈蘭科本可說是美國版東野圭吾，日劇及日片除了從動漫取材外，東野圭吾的小說也成為近年日本電影及劇集內容的中流砥柱；有趣的是，雖然哈蘭科本的小說大多以美國為背景，尤其集中在紐約及新澤西州，不同創作團隊還是有辦法讓小說「落地生根」。最先把哈蘭小說搬上大銀幕的，是法國影后瑪麗安歌迪雅（Marion Cotillard）的伴侶、《一夜誘情》男星紀堯姆卡納（Guillaume Canet），把同名小說拍成電影《沉默獵殺》（Tell No One）。《失蹤疑雲》（Safe）是哈蘭小說首次變身劇集並登陸Netflix，跟2020年初播出的《陌生人》（The Stranger），同樣是英國製作。2020年首播的《森中謎》（The Woods）是波蘭出品，去年4月上架的《第二聲鈴響》（The Innocent）是西班牙語劇，同年推出的《幽靈天使》則是法國製作，來到《最親密的陌生人》，又回到英國，反而忠於原著以哈蘭美國老家為背景的劇集暫時從缺，未知往後會否改變？

主角大多隱藏秘密

其實不管哪個國家製作，暫時所見，哈蘭科本小說改編為劇集的橋段，離不開主角隱藏的秘密；以《最親密的陌生人》為例，原來相戀十多年，甚至已育有幾名孩子的枕邊人，也有不為人知的一面，曾是脫衣舞孃，也曾被變態顧客纏繞，不堪虐待而逃走。受虐婦女也是此劇的主題，以為連環兇案必定男士才是真兇；此劇會顛覆想像，復仇天使從來曾受過巨大傷害。